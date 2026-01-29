Nasry Asfura prioriza reuniones con su gabinete en su tercer día de gobierno

En su tercer día como presidente de Honduras, Nasry Asfura centró su agenda en reuniones de trabajo con su gabinete y distintos sectores, con énfasis en temas urgentes como infraestructura vial, atención a la emergencia por lluvias y la situación del sistema de salud.
Desde temprano, Asfura y su equipo abordaron dos asuntos que han generado presión pública desde antes de su asunción: el estado de las carreteras del país y la respuesta gubernamental a los efectos de las lluvias recientes en la zona norte.
Estas reuniones buscan arrancar de forma inmediata con proyectos prioritarios para dar respuesta a la población. Entre los temas tratados figuran el bacheo de carreteras previo a la Semana Santa, la mora quirúrgica y el abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud, así como la atención a las personas afectadas por las lluvias en distintas regiones del país.
En relación con la emergencia provocada por las lluvias, se planteó dar respuesta inmediata a las zonas incomunicadas mediante el despliegue de equipos especializados de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Con esa institución se estará coordinando de forma regional la entrega de ayudas urgentes en los municipios que reportan daños a causa de las precipitaciones.
En el área de salud, las prioridades discutidas incluyen combatir la mora quirúrgica, garantizar el suministro de medicamentos y reordenar la atención primaria en todo el país.
Paralelamente, el gobierno continúa con el proceso de conformación del gabinete. Aunque ya se han juramentado las primeras autoridades, se espera que en los próximos días se anuncien más nombramientos para completar las carteras del Poder Ejecutivo.
En síntesis, el tercer día de gestión de Nasry Asfura estuvo marcado por una agenda menos ceremonial y más enfocada en el trabajo de gabinete y en las demandas urgentes del país, con especial atención a infraestructura, emergencia por lluvias y salud.