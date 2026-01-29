Nasry Asfura prioriza reuniones con su gabinete en su tercer día de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-

En su tercer día como presidente de Honduras, Nasry Asfura centró su agenda en reuniones de trabajo con su gabinete y distintos sectores, con énfasis en temas urgentes como infraestructura vial, atención a la emergencia por lluvias y la situación del sistema de salud.

Desde temprano, Asfura y su equipo abordaron dos asuntos que han generado presión pública desde antes de su asunción: el estado de las carreteras del país y la respuesta gubernamental a los efectos de las lluvias recientes en la zona norte.

Estas reuniones buscan arrancar de forma inmediata con proyectos prioritarios para dar respuesta a la población. Entre los temas tratados figuran el bacheo de carreteras previo a la Semana Santa, la mora quirúrgica y el abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud, así como la atención a las personas afectadas por las lluvias en distintas regiones del país.