Nasry Asfura forma su gabinete con excolaboradores, técnicos y perfiles de experiencia

García fue vicealcalde de la AMDC entre 2010 y 2014, y regidor en el período 2018-2022. En el caso de Erhler, se desempeñó como gerente de Movilidad Urbana entre 2010 y 2022.Asfura también planea incorporar a Cossette López, quien, además de ocupar una consejería en el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue secretaria municipal en su gobierno local.Por otro lado, entre los funcionarios que ya cuentan con experiencia gubernamental figuran la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/entre-lagrimas-aguero-se-despedie-de-su-personal-AELP765603" target="_blank">canciller Mireya Agüero</a>, quien ostentó este mismo cargo entre 2013 y 2014.Otro nombre confirmado fue el de Sulmy Ortez, ministra de Gobernación, quien se desempeñó como subdirectora de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y asesora del Consejo Nacional Electoral.También figuran Emilio Hernández Hércules, comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), juramentado como ministro de Finanzas, y Marco Tulio Abadie, quien será director de Aduanas tras haber tenido experiencia como director nacional de operaciones aduaneras en este mismo órgano.Por la noche, el Gobierno comunicó más designaciones: Carlos Eduardo Cordero Moya como director del Instituto Nacional de Migración (INM); Gerardo Alonso Fajardo Hernández como administrador financiero de Casa Presidencial; y María Jimena Casasola como directora de la Administración Nacional de Servicio Civil (Ansec).Rony Padilla Pacheco fungirá como director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras que Ivette Arely Argueta Padilla estará al frente de Educación.Uno de los nombramientos sorpresivos fue el del economista Roberto Lagos, juramentado como presidente del Banco Central de Honduras (BCH).Al mediodía del miércoles 28 de enero, el Gobierno oficializó más nombramientos y esquemas de trabajo: Asfura asumirá de forma directa la titularidad de la Secretaría de Salud, asistido por su designado presidencial Carlos Flores y un staff de viceministros.En este ministerio, Ángel Eduardo Midence es el subsecretario de Redes Integradas y José Miguel Castillo Hurtado fue nombrado subsecretario de Proyectos e Inversión.