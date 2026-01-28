Nasry Asfura forma su gabinete con excolaboradores, técnicos y perfiles de experiencia

Tegucigalpa, Honduras.-

En los primeros dos días de Gobierno, Nasry Asfura ya juramentó más de una veintena de altos cargos en su gabinete, rescatando exfuncionarios de su gestión municipal y otros con experiencia en gobiernos nacionalistas, además de una serie de perfiles técnicos. Aunque la toma de posesión tuvo un protocolo rápido y Asfura incluso sancionó los primeros tres decretos legislativos aprobados el pasado 25 de enero, el nombramiento de los ministros ha sido a cuentagotas. Por un lado, figuran exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) como Juan Carlos García, nombrado ministro de la Presidencia, y Aníbal Erhler, quien asumirá la titularidad de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

García fue vicealcalde de la AMDC entre 2010 y 2014, y regidor en el período 2018-2022. En el caso de Erhler, se desempeñó como gerente de Movilidad Urbana entre 2010 y 2022. Asfura también planea incorporar a Cossette López, quien, además de ocupar una consejería en el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue secretaria municipal en su gobierno local. Por otro lado, entre los funcionarios que ya cuentan con experiencia gubernamental figuran la canciller Mireya Agüero, quien ostentó este mismo cargo entre 2013 y 2014. Otro nombre confirmado fue el de Sulmy Ortez, ministra de Gobernación, quien se desempeñó como subdirectora de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y asesora del Consejo Nacional Electoral. También figuran Emilio Hernández Hércules, comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), juramentado como ministro de Finanzas, y Marco Tulio Abadie, quien será director de Aduanas tras haber tenido experiencia como director nacional de operaciones aduaneras en este mismo órgano. Por la noche, el Gobierno comunicó más designaciones: Carlos Eduardo Cordero Moya como director del Instituto Nacional de Migración (INM); Gerardo Alonso Fajardo Hernández como administrador financiero de Casa Presidencial; y María Jimena Casasola como directora de la Administración Nacional de Servicio Civil (Ansec). Rony Padilla Pacheco fungirá como director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras que Ivette Arely Argueta Padilla estará al frente de Educación. Uno de los nombramientos sorpresivos fue el del economista Roberto Lagos, juramentado como presidente del Banco Central de Honduras (BCH). Al mediodía del miércoles 28 de enero, el Gobierno oficializó más nombramientos y esquemas de trabajo: Asfura asumirá de forma directa la titularidad de la Secretaría de Salud, asistido por su designado presidencial Carlos Flores y un staff de viceministros. En este ministerio, Ángel Eduardo Midence es el subsecretario de Redes Integradas y José Miguel Castillo Hurtado fue nombrado subsecretario de Proyectos e Inversión.

Perfiles del gabinete

La configuración de este gabinete refleja una combinación de experiencia y confianza que puede traducirse en “un buen binomio que puede dar buenos resultados”, calificó el abogado y analista German Licona. Licona expresó que Asfura se rodeará de las personas más idóneas para enfrentar las problemáticas económicas y sociales que aquejan al país y así no improvisar. Ante este panorama, opinó que Asfura optó por personas de confianza con las que trabajó en la AMDC y exfuncionarios de distintas secretarías de Estado y otras instituciones. Asfura ha pregonado el lema “vamos a estar bien” desde su campaña política presidencial. Para el analista Omar García, este eslogan se va a materializar si el gobierno está integrado por las personas correctas. “El gabinete de gobierno deberá estar conformado con personas que puedan ser algo diferente a lo que hemos visto para las circunstancias en las que se está. Tendrán que ser hombres y mujeres con bien ser, con bien hacer y bien saber”, puntualizó. La demora en la juramentación del resto del gabinete ha despertado suspicacias sobre si el retraso obedece a negociaciones con el Partido Liberal para cederle el control de algunas instituciones. Cabe recordar que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que Asfura pidió al Partido Liberal la oportunidad de cogobernar. “Eso significa que el Partido Liberal va a tener algunos espacios en el Poder Ejecutivo”, afirmó Zambrano.

Retos

Honduras ha venido atravesando fuertes problemas de corrupción e impunidad desde la última década, con los diferentes gobiernos. Estos temas deben ser torales de atender para el gobierno de “Tito”, indican los entrevistados. Por estos antecedentes, Licona enfatizó que, más que experiencia, quienes forman parte del aparato gubernamental deben tener principios y valores, recordando que distintos sectores sociales han exigido mayor transparencia y rendición de cuentas en cuanto al uso de recursos públicos. "Sí él (Asfura) logra eso con los nombramientos, creo que podría romperse ese hilo conductor que viene señalando el Departamento de Estado de los Estados Unidos de que aquí en se roban más de 3 mil millones de dólares al año", consideró el profesional del Derecho. Además, ve con buenos ojos la iniciativa del mandatario Asfura de reducir el aparato estatal y fusionar aquellas instituciones y secretarías con dualidad de funciones. De igual forma, comentó que el trabajo interinstitucional puede ser clave para un funcionamiento más eficiente del Estado. Como ejemplo, expuso el caso hipotético de que la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) trabaje de la mano con otros órganos como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y con organizaciones de sociedad civil. El analista Omar García resaltó que en 700 días, equivalente a casi dos años, el gobierno de Asfura tendrá que haber superado los indicadores que dejó la administración de Xiomara Castro. A su vez, recalcó que el gobierno debe prestar atención a las estrategias de desarrollo económico, fortalecer la democracia, defensa nacional y relaciones diplomáticas.

