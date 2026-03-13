Cohep pide derogar artículo de decreto PCM-004-2026 por conflicto con Ley de Cinematografía

Tegucigalpa, Honduras.

A través de una comunicación dirigida al presidente Nasry Asfura , el Cohep expresó su preocupación por el contenido del artículo 13 del decreto, aprobado el 25 de febrero de 2026, y solicitó que se deje sin efecto esa disposición.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) pidió al gobierno revisar una disposición contenida en el decreto ejecutivo PCM-004-2026 , al considerar que podría entrar en conflicto con la normativa que regula la industria cinematográfica del país.

Según explicó la institución, el decreto establece que la Dirección General de Cinematografía (DGC) pase a funcionar como una dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras.

Desde la perspectiva del Cohep, ese cambio administrativo podría contradecir lo dispuesto en la Ley de Cinematografía de Honduras, que reconoce al Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica como la principal instancia de gobernanza del sector audiovisual.

El organismo empresarial recordó que este consejo está integrado por representantes del Estado y del sector privado, con el objetivo de asegurar la participación de distintos actores en las decisiones relacionadas con el desarrollo de la industria.

En ese marco, el Cohep señaló que forma parte de dicho consejo con la finalidad de promover la transparencia institucional y fortalecer la confianza necesaria para impulsar proyectos cinematográficos en el país.

Asimismo, el sector privado indicó que cualquier iniciativa orientada a modernizar la estructura del Estado debe realizarse dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

En el documento remitido al Ejecutivo, el organismo también subrayó que un decreto emitido por el Poder Ejecutivo no puede modificar ni contradecir disposiciones contempladas en una ley aprobada por el Congreso Nacional.