Presidente Asfura nombra a nuevas autoridades gubernamentales

Tegucigalpa.

Entre los funcionarios que tomaron promesa de ley se encuentra Javier Talavera , quien asumirá como director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario ( INA ), entidad encargada de impulsar el desarrollo del sector agrícola y brindar atención a los productores nacionales.

El mandatario hondureño, Nasry Asfura , juramentó a nuevas autoridades que asumirán responsabilidades en varias dependencias gubernamentales.

En lo energético, también fue juramentada Diana Lissette Solís como subsecretaria de Energía Renovable y Electricidad de la Secretaría de Energía de Honduras. Asimismo, Jair Isaac Nazar asumió como director de Electricidad y Mercados dentro de la misma institución.

En materia de infraestructura y seguridad portuaria, el presidente juramentó a Mauricio Alemán como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección Portuaria, instancia encargada de fortalecer los mecanismos de protección en los puertos del país.