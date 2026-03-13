Presidente Asfura nombra a nuevas autoridades gubernamentales

El mandatario hondureño, Nasry Asfura, juramentó a nuevas autoridades que asumirán responsabilidades en varias dependencias gubernamentales.
Entre los funcionarios que tomaron promesa de ley se encuentra Javier Talavera, quien asumirá como director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), entidad encargada de impulsar el desarrollo del sector agrícola y brindar atención a los productores nacionales.
En lo energético, también fue juramentada Diana Lissette Solís como subsecretaria de Energía Renovable y Electricidad de la Secretaría de Energía de Honduras. Asimismo, Jair Isaac Nazar asumió como director de Electricidad y Mercados dentro de la misma institución.
En materia de infraestructura y seguridad portuaria, el presidente juramentó a Mauricio Alemán como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección Portuaria, instancia encargada de fortalecer los mecanismos de protección en los puertos del país.
De igual forma, Rafael Enrique Rodríguez asumió como director general del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), organismo responsable de velar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos.
Durante la jornada también tomaron promesa de ley José Manuel Chávez, como secretario general de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Oncae), y Juana Rosa Estrada, quien fue juramentada como secretaria general del programa presidencial Ciudad Mujer Honduras.
