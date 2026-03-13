Enfrentamiento deja cinco personas muertas en zona montañosa de Sulaco, Yoro

Yoro, Honduras.

El hallazgo de cinco personas sin vida fue reportado este viernes en una zona rural del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro, generando alarma entre los habitantes de la comunidad.

De acuerdo con información preliminar, los cuerpos fueron encontrados en la aldea El Espino, específicamente en un camino que conduce hacia la montaña del Portillo del Naranjo, en la ruta que lleva hacia el sector conocido como Los Orcones.

El descubrimiento fue realizado por varias personas que se dirigían hacia la montaña para realizar labores de trabajo en la zona.

Según relataron testigos, al percatarse de la presencia de los cuerpos tirados en el lugar, decidieron regresar de inmediato y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.

Tras recibir el aviso, se esperaba la llegada de equipos policiales y de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas y tampoco se han establecido las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Autoridades policiales indicaron que se iniciarán las diligencias investigativas para determinar qué ocurrió en la zona y si el hecho está relacionado con algún acto criminal.

El caso ha causado preocupación entre los pobladores de Sulaco. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre el caso y sobre la identidad de las víctimas encontradas en el lugar.