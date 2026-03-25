Lanzamiento oficial de la Maratón LAPRENSA-Gatorade: ¡Una carrera de oro!

En el ambiente se respiraban aires de emoción y las sonrisas eran la mejor carta de presentación para plasmar la satisfacción de abrir oficialmente el telón de la competencia de atletismo más importante del país. ¡El inmenso motivo demandaba una noche de gala y, por supuesto, el evento estuvo a la altura de las circunstancias!
Cómo no, si se trataba nada más y nada menos que del lanzamiento de la edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade. Sí, en este 2026 se celebra medio de siglo de invadir de adrenalina a la Gran Ciudad.
El hotel Copant de San Pedro Sula se convirtió este miércoles en el epicentro del delirio con un evento muy especial en el que concurrieron muchas personalidades.
Ahí estuvieron los representantes de patrocinadores, ejecutivos de LA PRENSA, invitados especiales y grupos de corredores que ya palpitan un reto histórico. Sin duda que fue una noche inolvidable.
Degustaciones de patrocinadores, cocteles, sorteos y regalías de los auspiciadores tan solo fueron algunas de las novedades que marcaron un acto espectacular.
Los anunciantes, pilares fundamentales del evento, expusieron sus marcas ante una comunidad que cada año rompe récords.
Las palabras de bienvenida apenas fue el preludio de una cita llena de alegría, aplausos, abrazos y muchas muestras de emoción propias de una gran ceremonia. Allí se conocieron todos los detalles de la carrera que se llevará a cabo este 14 de junio en un circuito que se ha transformado en una marca registrada a lo largo de los años.
Serán 5, 10 y 21 kilómetros los desafíos que probarán las piernas de alrededor de 15 mil competidores, que se esperan para ser protagonistas de la "edición de oro" de la Maratón más referente de Honduras.
Frente a Comisariato Los Andes será el punto de salida y también la meta en donde se coronará un domingo para la historia. Las inscripciones ya están abiertas a través del sitio https://www.maratonlaprensa.hn y el costo será de 450 lempiras durante el presente mes.
Este mismo valor pagarán los suscriptores de Diario LA PRENSA hasta el cierre de las inscripciones. Los que se inscribieron el sábado y el domingo por medio del canal de WhatsApp de La Maratón obtuvieron el beneficio de la personalización de la camiseta y del dorsal.
Señores y señoras, la 50 Maratón La Prensa-Gatorade ha entrado en marcha. La cuenta regresiva es una realidad...
PATROCINADORES
1. Gatorade
2. Aguazul
3. Banpaís
4. La Mundial
5. Total
6. ProgCarne
7. Diveco
8. Supermercados Colonial
9. Welchez
10. Prohfoam
11. Gold Star
12. Nescafé
13. Fruvetsa
ALIADOS
14. Copantl
15. Power
16. Exa
17. Wow Media
18. Comisariato Los Andes
19. GES
20. Monsol
21. Metrocinemas
DATOS DEL LANZAMIENTO
Las inscripciones están abiertas en el sitio https://www.maratonlaprensa.hn. Los primeros inscritos recibieron el beneficio de la personalización de la camisa y del dorsal.
450 lempiras es el costo de la inscripción hasta el 31 de marzo; este mismo valor pagarán los suscriptores de LA PRENSA hasta el cierre de las inscripciones.
5, 10 y 15 kilómetros son las categorías establecidas para albergar a unos 15 corredores, que se esperan para el 14 de junio.
Frente a Comisariato Los Andes será el punto de salida y de meta de la 50 Maratón La Prensa-Gatorade.