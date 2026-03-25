La insólita selección que puede ser campeona del mundo no oficial este viernes

Estamos a menos de tres meses para el comienzo del Mundial 2026, pero este viernes 27 de marzo se podría conocer a una selección campeona del mundo "no oficial", una corona que ya pasó por Argentina y otras escuadras.
Argentina tocó el cielo en Qatar ante Francia en 2022. Desde entonces, comenzó una carrera emocionante de cuatro años para conocer al campeón (no oficial) del mundo hasta que eche a rodar el balón en México en el Mundial 2026.
Dicha selección que puede conquistar este título estará también en el Mundial United 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Desde ese momento, comenzó lo que para muchos aficionados es un emocionante torneo al estilo del boxeo, donde la corona se ha ido pasando entre diferentes naciones de todos los continentes. Hasta llegar a este viernes.
Cabo Verde se ve las caras contra Chile, actual campeona del mundo no oficial. ¡Y el título está en juego!
Argentina perdió 0-2 ante Uruguay en noviembre de 2023. En ese instante, la selección charrúa se convirtió en la primera portadora de esta corona imaginaria. Un título ficticio que perdería ante Costa de Marfil en marzo del 2024.
Uruguay perdió 1-2 ante los africanos, que mantuvieron el galardón hasta octubre. 'Los Elefantes' no pudieron con Sierra Leona, que se alzaron con la victoria por la mínima y se convertían así en los nuevos campeones del mundo no oficiales.
No les duró mucho la alegría a Costa de Marfil, ya que tan solo un mes después Zambia les arrebataría la corona. Un contundente 0-2 que les ponía en lo alto del mundo.
Ya en 2025, a Zambia una dolorosa 'manita' ante Rusia convertía a los rusos en los nuevos reyes no oficiales del mundo. Un gran logro, más sabiendo el aislamiento del país a nivel deportivo. Pero casualidades de la vida, un país que no irá al Mundial 2026 es ahora el portador de la corona.
Chile llega como vigente campeona del mundo no oficial tras derrotar a Rusia por un glorioso 0-2 en noviembre del año pasado. Ahora llega una final para los de Nicolás Córdova.
Este viernes, de madrugada, la actual campeona del mundo no oficial se enfrenta a Cabo Verde en un partido que podría dejar a una nueva portadora de la corona. Será en el Eden Park de Auckland y absolutamente nadie puede perdérselo.
Chile o Cabo Verde. Las espadas por todo lo alto. La gloria (no oficial) les espera. 'Los Tiburones Azules' lo quieren hacer. En frente tendrán a un rival durísimo.
La Selección de Cabo Verde clasificó por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, logrando su cupo para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los "Tiburones Azules" sellaron su histórica clasificación el 13 de octubre de 2025 al vencer 3-0 a Esuatini, ganando el Grupo D de la CAF por encima de Camerún.
En tanto, Cabo Verde sigue preparando su participación en el Mundial venidero en el que competirá contra dos campeones del mundo.
La Selección de Cabo Verde quedó encuadrada en el Grupo H junto con España, Uruguay y Arabia Saudita.
Cabo Verde no la tendrá nada fácil en su inicio, debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio contra España, campeona del mundo en Sudáfrica 2010.
El segundo partido de Cabo Verde será contra Uruguay el 21 de junio.
Y Cabo Verde cerrará la fase de grupos frente a la Selección de Arabia Saudita el 26 de junio.
El seleccionado africano intentará hacer una presentación feliz en su debut en las Copas del Mundo.