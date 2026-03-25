Pablo Emilio Reyes Theodore es el nuevo Fiscal General de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, con amplia trayectoria en el sector público y privado, ha sido electo como Fiscal General de la República de Honduras, en reemplazo de Johel Antonio Zelaya Álvarez, marcando un nuevo capítulo en la conducción del Ministerio Público.

Con 93 votos, el pleno del Congreso Nacional destituyó a Johel Zelaya como fiscal general tras el juicio político realizado en su contra.

Reyes Theodore, nacido el 21 de junio de 1983 en Tegucigalpa, Francisco Morazán, cuenta con formación en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Empresarial.

Su carrera profesional incluye un sólido recorrido como director de la firma legal Consultus y diversos cargos de asesoría en instituciones estatales, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), la junta interventora del Ministerio Público, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Su designación como fiscal general se da en el marco de un proceso de transición en la Fiscalía, luego de la salida de Zelaya, quien enfrentó un juicio político que derivó en su suspensión y reemplazo en la cúpula del ente acusador.

Con este nombramiento, Reyes Theodore asume la conducción del Ministerio Público, organismo constitucional encargado de la persecución penal y la defensa de los intereses de la sociedad hondureña, con el reto de fortalecer la independencia institucional y la lucha contra la criminalidad.