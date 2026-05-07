Son más de 8,000 afectados por aguas negras en la Céleo Gonzales y alrededores

La pesadilla no termina para los pobladores de la colonia Céleo Gonzales, quienes aseguran que los múltiples llamados a las autoridades para solucionar el problema de aguas negras no han sido atendidos.
Los vecinos viven entre olores nauseabundos y corrientes de aguas contaminadas que recorren las calles, una situación que, según denuncian, mantiene al sector al borde de una crisis sanitaria.
La preocupación de los residentes va más allá de la incomodidad. Habitantes del sector afirman que varias personas han comenzado a presentar problemas de salud, entre ellos afecciones en la piel, diarreas, malestares estomacales, hongos y sarpullidos.
Los pobladores sostienen que el conflicto no debe centrarse en la pertenencia territorial de la colonia, ya que los recibos de bienes inmuebles reflejan pagos realizados a la Municipalidad de San Pedro Sula.
La colonia fue fundada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh) y bautizada en honor a Céleo Gonzales, líder sindical de la huelga de 1954, presidente de la Fesitranh durante más de tres décadas, fundador de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y figura clave en la lucha por el Código del Trabajo.
Actualmente, la colonia continúa bajo administración de la Fesitranh. La organización ha solicitado a la municipalidad asumir oficialmente el sector, aunque el problema no ha sido resuelto por ninguna corporación municipal.
Un calvario diario que ya no soportan
Marvin Darío Mejía, presidente del patronato de la colonia, denunció que el sector “pareciera estar fuera del mapa” y lamentó que, pese a los constantes llamados, no han recibido apoyo.
“A nosotros nos gustaría que vengan las autoridades y vean la situación que estamos viviendo, pero se desentienden del problema. Incluso argumentan confusiones territoriales sobre si pertenecemos a San Pedro Sula o a La Lima, debido a la cercanía con el sector Planeta, cuando nosotros pagamos impuestos a San Pedro Sula”, expresó Marvin Darío Mejía, presidente del patronato.
El dirigente explicó que la única institución que les ha brindado apoyo temporal es la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
“Mire, es indignante cómo vivimos acá. Todo mundo lo sabe; cada día son más los enfermos y puede desatarse una pandemia”, advirtió Marvin Darío Mejía.
Según el patronato, más de 1,480 viviendas y alrededor de 8,000 habitantes de las dos etapas de la colonia Céleo Gonzales resultan afectados. La contaminación también impacta sectores cercanos como Villas Quitur, Anexo Cerrito Lindo y zonas aledañas.
El dirigente comunitario explicó que la solución definitiva requiere maquinaria especializada para el baqueteo de tuberías, así como la construcción de estaciones elevadoras que eviten el retroceso de aguas hacia las viviendas.
“Pedimos a la Corporación Municipal ayudarnos porque sabemos que la concesión de aguas, incluyendo el manejo de aguas negras, está próxima a terminar. Por eso solicitamos que se revise nuestro caso”, manifestó Marvin Darío Mejía, presidente del patronato