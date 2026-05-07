Son más de 8,000 afectados por aguas negras en la Céleo Gonzales y alrededores

San Pedro Sula, Honduras

La pesadilla no termina para los pobladores de la colonia Céleo Gonzales, quienes aseguran que los múltiples llamados a las autoridades para solucionar el problema de aguas negras no han sido atendidos.

Los vecinos viven entre olores nauseabundos y corrientes de aguas contaminadas que recorren las calles, una situación que, según denuncian, mantiene al sector al borde de una crisis sanitaria.

La preocupación de los residentes va más allá de la incomodidad. Habitantes del sector afirman que varias personas han comenzado a presentar problemas de salud, entre ellos afecciones en la piel, diarreas, malestares estomacales, hongos y sarpullidos.

Los pobladores sostienen que el conflicto no debe centrarse en la pertenencia territorial de la colonia, ya que los recibos de bienes inmuebles reflejan pagos realizados a la Municipalidad de San Pedro Sula.

La colonia fue fundada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh) y bautizada en honor a Céleo Gonzales, líder sindical de la huelga de 1954, presidente de la Fesitranh durante más de tres décadas, fundador de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y figura clave en la lucha por el Código del Trabajo.

Actualmente, la colonia continúa bajo administración de la Fesitranh. La organización ha solicitado a la municipalidad asumir oficialmente el sector, aunque el problema no ha sido resuelto por ninguna corporación municipal.