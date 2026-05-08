El José Trinidad Reyes corona a sus reinas del centenario

San Pedro Sula, Honduras.

En un ambiente festivo, cargado de música, color y la participación estudiantil, el instituto José Trinidad Reyes celebró el jueves la coronación de las reinas del centenario, como parte de las actividades conmemorativas de sus 100 años de fundación. Las ganadoras de esta edición fueron las jóvenes Jasmine Elizabeth Sánchez y Seydi Loani Cantarero, electas como reinas del centenario en las jornadas matutina y vespertina respectivamente. Alba Rodríguez, docente del centro, explicó que este año el certamen premió a la de reina del centenario, la señorita cultura, señorita simpatía, señorita fotogénica y señorita redes sociales, de cada jornada para fortalecer la participación de la comunidad educativa.

Durante la mañana, el evento inició con un programa artístico que incluyó la participación de la emblemática banda del instituto y el cuadro de danzas folklóricas, que dieron un marco cultural a la actividad y reforzaron la identidad institucional.

Las candidatas también presentaron una coreografía especial y desfilaron en traje de gala, mostrando elegancia, seguridad y dominio escénico, en un espacio que buscó resaltar no solo la estética, sino también las cualidades integrales de las participantes. Rodríguez detalló que la elección de la señorita redes sociales se realizó mediante la votación del público a través de la página oficial de Facebook del JTR, cuya dinámica cerró el 6 de mayo.

Mientras que los títulos de señorita cultura, fotogénica y reina del centenario fueron definidos por un jurado integrado por docentes activos, profesores jubilados y exalumnos, quienes evaluaron a las candidatas el martes en un proceso que incluyó preguntas de cultura general e historia del instituto. En esta etapa también se tomaron en cuenta aspectos como la presentación personal, el desenvolvimiento en pasarela, la elegancia, los valores, la identidad cultural, la claridad en la comunicación y el carisma, elementos clave para representar el legado histórico del JTR.

La señorita simpatía, por su parte, fue elegida mediante votación directa de los estudiantes, quienes participaron depositando su voto en urnas ubicadas en las aulas, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y participación estudiantil. En la jornada matutina, Jasmine Elizabeth Sánchez, estudiante de onceavo grado de Salud y Nutrición Comunitaria, se coronó como reina del centenario, además de obtener las bandas de señorita simpatía y señorita redes sociales.

La joven expresó que este reconocimiento representa un logro personal y académico, ya que desde el año pasado se propuso alcanzar este objetivo, preparándose en áreas como la historia del instituto, la oratoria y su desenvolvimiento en pasarela. “Al ser la reina del centenario estoy representando al instituto, un legado de 100 años formando a muchos profesionales. Espero también pronto ser una de ellas”, expresó la estudiante, que aspira a estudiar Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Su mensaje para los estudiantes en este año conmemorativo es que "sueñen en grande, que confíen en Dios y se propongan metas elevadas, ya que con esfuerzo y dedicación es posible alcanzarlas".

Mientras que por la tarde, la celebración continuó con una batucada en la plaza del centro educativo, donde los estudiantes disfrutaron de un ambiente lleno de energía al ritmo de tambores garífunas, dando paso a una verdadera fiesta estudiantil. Posteriormente, se desarrolló el acto de coronación de las reinas de esta jornada vespertina, acompañado de presentaciones del cuadro de danzas, coreografías y pasarelas, que mantuvieron el ambiente cargado de energía y entusiasmo de los jóvenes.

La coronación contó además con la participación de madrinas de aniversarios anteriores y de la reina del cincuentenario, Juana Leticia Cruz Pineda, quien expresó su emoción y agradecimiento por ser parte de una celebración histórica como el centeario de fundación.