El JTR enfrenta crisis eléctrica en víspera de su centenario

San Pedro Sula, Honduras.

El instituto José Trinidad Reyes (JTR), uno de los centros educativos más emblemáticos de la zona norte del país y referente en la formación académica durante generaciones, se prepara para celebrar su centenario en medio de desafíos estructurales que afectan su funcionamiento diario, especialmente en el suministro eléctrico. La sede actual de la institución, construida en la década de 1990, enfrenta hoy un desgaste significativo en su red eléctrica, producto del paso del tiempo y del incremento sostenido en la demanda energética derivado de la modernización de sus espacios académicos. Wilson Mejía, director del JTR, explicó que uno de los principales desafíos que enfrenta el instituto es la limitada capacidad de su sistema eléctrico, el cual “no ha sido modernizado en la misma proporción que el crecimiento académico y tecnológico del centro”, que actualmente atiende a 3,721 estudiantes en tres jornadas. “Uno de los problemas más serios que tenemos es la red eléctrica. Todo el cableado de las aulas ya presenta daño y los transformadores no son suficientes para la carga que manejamos actualmente”, señaló.

Mejía detalló que el instituto cuenta con más de 200 computadoras, alrededor de 350 ventiladores y cerca de 100 aires acondicionados, lo que ha incrementado considerablemente la demanda energética, especialmente en los más de 12 laboratorios y aulas técnicas.

La combinación entre infraestructura antigua y el crecimiento de la demanda ha provocado sobrecargas frecuentes, afectando el suministro y ocasionando apagones internos que, en algunos casos, han interrumpido el desarrollo normal de la jornada académica. Las altas temperaturas que se registran en la región han agravado la situación. De acuerdo con el director, varios estudiantes ya han sufrido desmayos debido al calor en las aulas, producto de los apagones o porque los bajones de energía han dañado ventiladores. Al respecto, Walter Ramos, profesor de Informática, señaló que las deficiencias en el sistema eléctrico también están afectando el funcionamiento de los laboratorios, donde se concentra una parte clave del proceso de formación de los alumnos. Explicó que el centro cuenta con seis laboratorios de informática equipados con computadoras de alto rendimiento, así como otros laboratorios de computación para los demás grados, laboratorios de inglés y electricidad, en su mayoría con aires acondicionados de alto voltaje, lo que incrementa la demanda sobre la red eléctrica.

Ramos compartió que los constantes bajones de energía han provocado daños en equipos, pese al uso de reguladores, generando afectaciones en fuentes de poder, tarjetas madre y otros componentes. Por su parte, Fabricio Cepeda, coordinador del área de Electricidad del JTR, explicó que el sistema original del instituto era subterráneo, pero con el paso de los años se fue deteriorando y sustituyó por un sistema aéreo implementado sin la debida planificación. “Las instalaciones se hicieron sin una planificación adecuada. Con el paso del tiempo se han agregado equipos de alto consumo, como los aires de gran capacidad que necesitamos en los laboratorios, lo que ha provocado sobrecalentamiento de las líneas”, dijo.

Cepeda apuntó que ya se han registrado derretimientos de líneas eléctricas, lo que evidencia el nivel de exigencia que enfrenta la red actual del centro educativo. “Todos los laboratorios requieren aires acondicionados, porque son espacios cerrados y no podemos tener a los estudiantes sin ventilación adecuada”, expresó. A su vez, explicó que el JTR cuenta con seis transformadores actualmente, todos gestionados por la propia institución; sin embargo, solo cinco se encuentran en funcionamiento, resultando insuficientes para cubrir la demanda energética del centro, especialmente en temporadas de intenso calor como la actual.