El JTR estrena fachada en celebración de su centenario

San Pedro Sula, Honduras.

El emblemático instituto José Trinidad Reyes inauguró este miércoles la remodelación de su fachada principal como parte de las actividades conmemorativas de su centenario de fundación, una celebración que inició en febrero con el desfile de generaciones. En la renovada entrada del centro educativo destaca la inscripción “JTR 1926 - 2026 1er Centenario”, elemento que resalta el orgullo institucional y el legado de una de las instituciones educativas más representativas de Honduras. El acto se desarrolló en horas de la mañana, frente a la 10 calle, donde cientos de estudiantes de la jornada matutina se reunieron para recibir a autoridades municipales y educativas. La ceremonia estuvo acompañada de un programa artístico que incluyó la presentación de la reconocida banda del JTR y del cuadro de danza folclórica, evidenciando el talento que ha caracterizado a la institución durante sus 100 años de historia. El proyecto de remodelación fue ejecutado por la Municipalidad de San Pedro Sula, que de forma paralela impulsó mejoras en la gestión de aguas grises y la ampliación del archivo histórico del instituto, con una inversión aproximada de L2 millones.

Durante el evento, el alcalde Roberto Contreras fue distinguido con una estola y el título de estudiante mayor del José Trinidad Reyes, reconocimiento por el que dijo estar agradecido. Durante su intervención, el edil también anunció un nuevo proyecto para pavimentar un kilómetro de la 10 calle, frente al instituto, con concreto hidráulico para garantizar mayor durabilidad. Asimismo, detalló que la obra incluirá la instalación de túmulos de seguridad y vallas de concreto en las aceras, con el objetivo de evitar que conductores del transporte público continúen invadiendo estos espacios y poniendo en riesgo a los estudiantes. Contreras dio a conocer que este proyecto contará con un presupuesto estimado de L4 millones y que su ejecución iniciaría unos 15 días después de la Semana Santa. “Yo estudié en el colegio Las Américas en la jornada nocturna, pero ahora el JTR me adopta como alumno Honoris Causa, un centro donde grandes personalidades han estudiado, como el doctor Mario Catarino Rivas, conocido como el doctor del pueblo. Esperamos para mayo estar inaugurando esta nueva obra justo aquí”, expresó.

Por su parte, el director del instituto, Wilson Mejía, manifestó estar alegre y agradecido por las mejoras realizadas, destacando el apoyo que han recibido de la municipalidad en los últimos años. Señaló que, entre las obras ejecutadas, figuran la iluminación de las canchas deportivas, la renovación de 52 sanitarios y la inversión en la fachada principal, así como mejoras en el sistema de aguas grises de la cafetería y la ampliación del archivo histórico. A su vez, indicó que están muy contentos con el anuncio del proyecto de pavimentación, ya que es una medida necesaria debido a los constantes problemas que tienen con transportistas de “rapiditos” y taxis que no respetan las leyes de tránsito y que ya han protagonizado incidentes que han puesto en peligro la vida de los estudiantes.