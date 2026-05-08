Saíd Martínez y sus confesiones: lo que pasó con Messi y Cristiano y lo que hará en el Mundial

Normalmente las personas cuelgan en sus cadenas dijes, como: cruces, iniciales o tal vez coronas, pero el árbitro hondureño, Saíd Martínez, porta en la suya un silbato, ese artefacto que representa 24 años de carrera profesional y que le ha dado a su vida momentos que se llevará para la eternidad. En un mano a mano con Diario LA PRENSA, el ‘Matemático’, salió del ostracismo y dio un espacio que se entrelazo entre lo jovial y los tristes recuerdos del pasado. El originario de Tocoa, Colón contó que no haber dirigido un partido en Qatar 2022 lo “tomé como un desafío”. “Ya sé qué es un Mundial, sé cómo se manejan las situaciones conforme a lo que quiere FIFA dentro de la cancha. Estamos bastante entendidos de lo que vamos a ir a hacer. Es decir, del trabajo que teníamos que hacer para llegar al Mundial y hoy pues estamos mucho más preparados”, exteriorizó el silbante catracho, quien ya fue notificado por FIFA que en el Mundial United 2026 sí pitará partidos. Martínez relató por primera vez lo que le tocó vivir en el clásico reciente Motagua-Olimpia donde la violencia empañó el espectáculo. Además, de lo que hizo para que lo que había pasado no lo sacara de su concentración. El FVS desde la óptica arbitral fue un punto importante en esta entrevista, así como, las anécdotas en la carrera de Saíd. ¿qué fue lo que dijo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

- La entrevista exclusiva con Said Martínez -

¿Qué tal, Saíd? ¿Cómo está después de tanto tiempo alejado de los medios? Sí, estaba pasando por un periodo sabatino un poco fuera de los medios, por muchas circunstancias, pero ahora que tenemos la autorización, pues acá estamos agradecidos con Dios por permitirnos estar con vida, por permitirnos hacer lo que nos gusta y entregarnos sobre todo al arbitraje y al deporte que nos lo que más nos apasiona.

Honduras lastimosamente no clasificó al mundial, pero vamos a tener representación en United 2026, ¿cómo se siente? Gracias a Dios hemos estado trabajando muy fuerte en un periodo de aproximadamente 3 años y medio. Es muy triste por la Selección lógicamente porque todo hondureño quiere que su Selección vaya al mundial, aunque no van de la mano, nosotros nos hemos estado preparando, haciendo partidos, pasando seminarios y un montón de situaciones que hoy nos tiene acá. Saíd, ¿qué tanto cuesta que ser elegido por Fifa para pitar en un mundial? Es muy complicado, por eso es que Honduras no ha tenido participación en un mundial, no porque ha tenido árbitros malos, ha tenido árbitros muy buenos, pero la urgencia siempre se va haciendo cada vez más complicada, es un filtro tras otro filtro. Para poder llegar al mundial yo tuve que estar en tres seminarios, uno en Miami, aprobar las pruebas físicas, aprobar todo lo que viene en relación a partidos y demás. También tuve otro seminario en Argentina, en Buenos Aires y también tuve el último seminario de ahora en Brasil. Entonces, es un sistema en el que uno hay que estarse preparando y hay que estar haciendo bien los partidos. ¿Qué pruebas tiene que hacer? Sí, primero hay que llegar a ser árbitro internacional, después estar entre los escogidos de parte de su confederación y representar a su confederación en los torneos de FIFA. Eso es lo ideal. Luego FIFA ve a cada uno de sus árbitros y hace una pequeña escogencia. Una vez que FIFA hace su escogencia, nos llama a un listado que tiene como nombre árbitros élite de FIFA. Dentro de esos árbitros élite de FIFA comienzan los seminarios. Comienza la preparación. En los seminarios hay pruebas físicas, hay pruebas teóricas, hay pruebas prácticas con jugadores, hay torneos de fútbol para que los instructores puedan ver a los árbitros trabajando en vivo. Sumado a eso están los partidos de eliminatoria, los partidos de Concacaf y también ellos determinan qué asesor va a visualizar o a ver a Said Martínez en los partidos domésticos, es decir, en la Liga Nacional. ¿Cree que el 2026 es el año de revancha de Saíd Martínez? Totalmente, el 2022 hemos pasado una situación que realmente no era lo que queríamos, nosotros nos habíamos preparado para dirigir, pero siempre he dicho que nuestros planes son unos, los de Dios son otros y creo que el plan de Dios es perfecto. Hoy puedo contar Walter López se iba a retirar después del Mundial 2022 y resulta que no dirigimos, entonces trabajó 3 años más conmigo y hoy está en las puertas de un segundo Mundial cuando se pudo haber retirado antes. Entonces, hoy por hoy ha llegado en su mejor rendimiento físico y como te digo, es una preparación durante años que estamos mucho más fuertes, hoy tenemos un trío de árbitros mucho más maduro y esperamos llegar al Mundial con buenos aires. ¿Qué tanto ha crecido de 2022 hasta la fecha? Mucho, tanto en la cancha como fuera de ella, la madurez es mayor. Justamente hemos estado de árbitros de reserva en el mundial para aprender de todos los árbitros y crearnos una idea de cómo son los mundiales. Ya sé qué es un mundial, sé cómo se manejan las situaciones conforme a lo que quiere FIFA dentro de la cancha. Estamos bastante entendidos de lo que vamos a ir a hacer. Es decir, del trabajo que teníamos que hacer para llegar al mundial y hoy pues estamos mucho más preparados. ¿Qué tanto dolió quedarse al margen de un juego en Qatar 2022? Siempre es complicado, pero tú tienes que hacer lo que esté en tus manos y lo que no está en tus manos déjaselo a Dios. En 2022 no fue nuestra oportunidad. En 2026 se nos va a dar si Dios lo permite y hoy estamos acá con la frente en alto, con un mejor nivel de arbitraje y bueno, todo lo hace Dios. No sabemos qué pudo haber pasado en el 2022 y hoy estamos compenetrados de lo que queremos. ¿En ese momento hubo llantos, lágrimas, por la desilusión? Sí, es algo que nunca lo he exteriorizado. Voy a hablar en caso personal. Yo no pude llorar porque creo que en ese momento no tenía el coraje para llorar. Lo tomé como un desafío.Como para decir: “Okay, tengo 3 años y medio para volver con más fuerza, para aprovechar cada oportunidad.” Y te lo digo, tomé esto como coraje para que en cada partido de los que me has visto en los últimos 3 años y medio lo he dejado todo. Siempre me mentalicé: “Voy a hacer este partido como si fuera mi primer partido del mundial.” De eso me ha servido. Claro, los errores siempre van a estar y las situaciones en la cancha siempre para unos sí y para otros no va a parecer, pero la idea es hacer nuestro mejor trabajo.

¿O sea que sí va a pitar en algún partido del mundial? ¿está confirmado? Sí, ya FIFA lo hizo público dentro de los cuales las primeras naciones que van a elegir en un partido de Mundial y ver la bandera de Honduras y nuestros nombres ahí nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, pero de mucha humildad para hacer bien y representar bien a nuestro país. ¿Usted mira el calendario y se ilusiona con algún partido en especial? Realmente no. Nosotros pensamos en que el partido que se nos dé es nuestra final. Pero sí, claro, los hemos visto todos y hemos dicho: “Bueno, en este partido podemos, en este partido también podemos”. Nos visualizamos, pero al final es FIFA quien decide. Nosotros somos muy respetuosos de lo mismo y el partido que se nos dé ese es el partido al que vamos a entregarle todo. En eso de que este sí podemos, este no podemos, bajo la experiencia que ustedes han estado en Mundiales y todo, ¿en cuál sí podrían? En todos los que no tenga que ver con Concacaf, en todos esos podríamos estar. ¿Cuál es el partido que no borra de su mente Said Martínez y por qué? El partido que no borro obviamente es mi primera final de Copa Oro. Eso es un partido impresionante para mí, estar con 65 000 personas, las dos selecciones de mayor auge en el área, México y Estados Unidos, en una final de Copa Oro. No se ve todos los días y disfrutar de esa noche en Las Vegas fue para mí un honor realmente. ¿Y cuándo se pierde el nervio? Cuando te das cuenta que estás ahí porque lo mereces, que estás ahí porque has hecho muchas cosas antes que te han llevado hasta esos lugares y te das cuenta que puedes hacerlo. Entonces, en ese momento el nervio desaparece y comienza una situación de: “Hey, yo puedo". Hay muchas personas que necesito representar bien y es ahí cuando ya el nervio desaparece y se convierte en responsabilidad más que todo. Y con todo el eco de todas esas miles y miles de aficionados, no solo en la Copa Oro, sino también que ha ido a Asia y a diferentes ligas y selecciones, ¿cómo se le hace? A nosotros nos motiva dirigir en un estadio lleno, con todo el mundo gritando. A nosotros nos motiva y eso lógicamente se siente la adrenalina en el cuerpo y da una motivación extra para hacer un gran trabajo. Ayuda mucho. Igual en las finales acá, en los clásicos, lejos de sentirnos nerviosos, a nosotros nos motiva. Esto es lo que queremos, esto es para lo que venimos, a lo que nos entregamos y pues bueno, se siente muy bonito en realidad porque es una experiencia única, cosas a veces irrepetibles que nunca te van a volver a pasar en la vida. ¿Por qué cree usted que personas, tanto medios de comunicación como aficionados, dicen que usted destaca mucho a nivel internacional y que tal vez en el nivel nacional se relaja? Porque estamos a mayor exposición de partidos. Lógicamente va a llegar un momento en el que me voy a equivocar, como todo. A nivel internacional dirijo menos partidos que los de Liga Nacional. Yo te hago a nivel internacional en un torneo de la Champions Cup tres o cuatro partidos y en Liga Nacional te hago catorce. O sea, mayor cantidad de partidos aumenta la mayor cantidad de decisiones y por ende aumenta la mayor cantidad de errores. Hay situaciones que se escapan, situaciones que pasan muy rápido, situaciones que tapan los mismos jugadores o en las que no tengo el ángulo correcto y por ahí pasan los errores, más que por relajarse o no. Como te lo dije anteriormente, desde que iniciamos esto, cada uno de los partidos me he mentalizado hacerlo como mi primer partido de mundial. Esa es la mentalidad. Entonces, la misma responsabilidad que requiere un partido de Liga Nacional, un partido de segunda división o un partido de ligas menores en Tegucigalpa, es la misma responsabilidad que requiere un partido internacional, porque todo el mundo paga por ver un buen espectáculo y porque se hable menos del árbitro y más del fútbol. Entonces intentamos, a lo sumo, hacer un buen trabajo.

¿Cuál es ese acierto del que usted vive más orgullo? Yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue moverme de Tocoa a Tegucigalpa, dejando todo atrás siendo un adolescente que tomaba sus decisiones por sí mismo. Esa es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Moverme para buscar una oportunidad, para tocar puertas y decir: “Yo puedo hacerlo”.Luego, a nivel internacional, esto no ha sido de la noche a la mañana. Hoy estoy en el mundial, pero ha sido grada tras grada, decisión tras decisión, partido tras partido. Un partido abría la posibilidad de hacer uno mayor. ¿Y en cuanto a aciertos arbitrales, cuál es el que le viene de orgullo? Yo creo que el mejor regalo para un árbitro es que no se hable de él después de una final. Me vuelvo a trasladar ahí. En la semifinal de los Juegos Olímpicos en el 2024 hemos tomado creo que la mejor decisión para el partido y para el torneo.Es una situación en la que me llamó el VAR para cambiar mi decisión y decidí mantenerla. Ese es uno de los aciertos más importantes que te debo indicar. Ahora le doy vuelta a la pregunta. El error que no sale de su mente, el que se va a la cama y dice: “Bueno...” Hay muchos, pero nos levantamos siempre con la idea de mejorar, de que no nos vuelva a pasar. Te voy a mencionar uno cuando yo estuve iniciando mi carrera en Liga Nacional. Un partido entre Vida y Marathón en el que veo que un jugador del Vida cae en el área, pero por la trayectoria que tomó el balón mi mente no puede ver totalmente la jugada y pensé que había sacado el balón hacia un lado.Se hace un contragolpe y termina en gol en contra del Vida. Esa es una de las situaciones que más recuerdo porque ningún árbitro quiere que de una situación de penal, porque era penal a favor del Vida, te caiga un gol del otro lado. Esa es una de las que más recuerdo, que gracias a Dios no me ha vuelto a pasar, pero pasa en el arbitraje. ¿Sabe qué? Normalmente todos los jóvenes quieren ser futbolistas o tal vez estudiar alguna carrera en particular. ¿Usted por qué quiso ser árbitro? Yo quise ser árbitro porque mi papá era árbitro y porque yo comencé a jugar federado en ligas menores, pero quedé sin equipo por una situación con el técnico que tenía en ese momento. Recuerdo que mi papá ya era árbitro y le dije: “Bueno, explícame eso del arbitraje.” Me explicó y dos meses después ya estaba arbitrando con 10 años de edad. ¿Mejor futbolista o mejor árbitro? Mejor árbitro, totalmente. ¿Y de qué jugaba? Yo tenía dos posiciones. Primero era mediocampista izquierdo y terminé como delantero. Goleador definitivamente. ¿Cuándo jugó su último partido? Fue hace como cuatro años. Siempre jugamos pelota con los árbitros porque es donde más nos cuidamos. Jugar afuera uno se expone a que venga alguien y de manera brusca te lesione y ya te toca retirarte seis meses o más. Entonces, nos cuidamos mucho ahí donde hay reglas de juego porque cada árbitro no puede barrerse o hacer acciones bruscas porque va castigado. Jugamos, pero con cuidado. ¿Quién es el que más la soba ahí de los árbitros? Tenemos varios jóvenes buenos, que son árbitros asistentes. Siempre solemos jugar los “galácticos” que son los de Liga Nacional e internacionales contra los “pirrachas”, que son los de reserva, los que vienen comenzando. Ese es el clásico de nosotros. A veces los martes tenemos nuestras potras ahí, pero solo entre árbitros nada más. ¿Y usted a qué nivel llegó en cuanto a fútbol? En fútbol llegué a ligas menores, hasta la U-14. Jugaba con chicos de 13 o 14 años teniendo yo 8 o 9 años. Llegué hasta esa edad y después a los 10 años me decidí por el arbitraje. ¿Qué significa para su vida y para su familia ser el hondureño que será el primero en pitar en Mundial? Es algo que si vemos hacia atrás no lo pensábamos, no se nos cruzaba por la mente. Vengo de Tocoa y jamás me imaginé ser árbitro internacional. Pero siempre Dios ha puesto en mí que, si alguien ya pudo hacer algo, tú también puedes, y si alguien no lo ha hecho, tú puedes ser el primero. Cuando llegamos a Tegucigalpa se abrieron nuevos horizontes, nos aconsejaron mejor y hoy estamos acá agradecidos con Dios. Nuestra familia está muy orgullosa. Esta no es una situación solo familiar, sino de instructores, asesores, compañeros árbitros. En el día a día, ¿cuánto se prepara para ser uno de los mejores árbitros del país? En el arbitraje no nos da para vivir en Honduras, los sueldos no van de acuerdo al costo de vida. Todos nos dedicamos a otra profesión. Yo soy profesor de matemáticas, pero para llegar al mundial tuve que dejar de dar clases. Hoy no doy clases y me dedico 100% al arbitraje, dividiendo el tiempo entre gimnasio, entrenamientos, reuniones, mandados de la casa, partidos y análisis. Incluso siempre queda espacio para ver uno o dos partidos al día. Eso hace Saíd Martínez en un día normal. ¿Es cierto que en Honduras el arbitraje es el mejor pagado de Centroamérica? No, aún no. Todavía estamos entre tercero o cuarto de los que mejores ganan en Centroamérica. No es comparable con lo que ganan a nivel internacional. Primero están entren Estados Unidos y México. En Centroamérica están: Costa Rica y Guatemala. ¿Cuándo soñó con pitar un Mundial? Cuando me dieron el gafete FIFA a los 25 años. Ahí dije: “Se puede, vamos a luchar por lograrlo.” ¿Le sorprendió que otros lo vieran como ejemplo? Siempre en seminarios y cursos hay asesores que hablan bien de ti, pero no es para creernos. Siempre trabajamos con los pies en la tierra. Tomamos lo bueno para seguir y lo malo para corregir. Hoy muchos lo consideran el mejor árbitro de Honduras. ¿Está de acuerdo? Yo creo que estamos trabajando para ser el mejor árbitro de Honduras y hacer una digna representación en el mundial. Estamos muy cerca de lograrlo. ¿Ya está en su punto máximo de preparación? Estamos a un mes del mundial y queremos llegar en buena forma. Estamos comprometidos y con Dios todo es posible. ¿Ya todo está decidido? Sí, todo está encaminado. Vamos a celebrar hasta que regresemos del mundial con la frente en alto. ¿Tiene hijos? Tengo dos niñas. ¿Qué le dicen ellas cuando lo ven en televisión? Es un orgullo. Yo soy Saíd Martínez en casa, pero no soy Saíd Martínez el árbitro en casa, soy el papá. Cuando me ven en televisión y me mandan mensajes diciendo que me vieron, eso llena de orgullo, pero también de compromiso porque hay alguien a quien hay que representar bien y es la familia. ¿Hasta dónde se ve en el Mundial? Hasta donde Dios nos quiera llevar. Solo quiero hacer un buen trabajo. Depende de nosotros y lógicamente de Dios hacer bien las cosas. Hacer un buen trabajo en los partidos que sean y cuantos sean y a quienes sean, de nuestra parte vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo.