Tomás Zambrano agradece a congresista de EEUU por respaldo a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , expresó públicamente su agradecimiento a la congresista estadounidense María Elvira Salazar por lo que calificó como una “valiente labor” en defensa de la democracia hondureña.

Hoy En nombre de millones de hondureños que amamos y defendemos la democracia, quiero expresar mi más profunda gratitud a la congresista @RepMariaSalazar , miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por su incansable y valiente labor para impedir que el Socialismo... pic.twitter.com/FTvW3CitNn

A través de su cuenta oficial en la red social X, Zambrano aseguró que la representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos contribuyó a evitar que Honduras “fuera sometida” por el denominado Socialismo del Siglo XXI.

“Hoy, en nombre de millones de hondureños que amamos y defendemos la democracia, quiero expresar mi más profunda gratitud a la congresista María Salazar”, escribió el titular del Legislativo.

En su mensaje, el congresista hondureño destacó la postura de la funcionaria estadounidense y afirmó que su “firmeza ayudó a proteger el derecho del pueblo hondureño a elegir libremente a sus autoridades”.

Tomás Zambrano también confirmó que invitó a María Elvira Salazar a visitar Honduras, invitación que, según indicó, ya fue aceptada por la legisladora republicana.

“Será una oportunidad para que el pueblo hondureño le exprese directamente su agradecimiento”, manifestó Zambrano en la publicación.

El presidente del Congreso añadió que, aunque algunos sectores puedan cuestionar la postura de la congresista, una mayoría de hondureños reconoce su respaldo hacia la democracia del país.

“Aunque a un 19 % pueda no gustarle, el 81 % de los hondureños reconocemos y valoramos su compromiso decidido con nuestra democracia”, expresó.