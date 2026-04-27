Entre incubadoras y el calor de mamá, dos de los trillizos muestran mejoría

Los trillizos que nacieron prematuros en el hospital Mario Catarino Rivas han mostrado avances en su recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Ucin), donde permanecen bajo vigilancia médica desde hace dos semanas.
Así lo informó este viernes Gamaliel Ferrufino, neonatólogo del centro asistencial, quien indicó que dos de los bebés, el primero y el tercero en nacer, se encuentran estables y han registrado progresos.
"El primer trillizo está con oxígeno nasal y pesa 3 libras con 3 onzas, se le suspendieron los antibióticos y está con vitaminas, mientras que el tercero pesa 3 libras y 2 onzas, es el que mejor ha evolucionado porque ya no requiere oxígeno complementario", dijo.
No obstante, el segundo trillizo, cuyo peso inicial era de 2 libras con cinco onzas, aún se encuentra en condición crítica, actualmente pesa 2 libras con seis onzas, está con cánula nasal de alto flujo y se le aplicaron antibióticos más fuertes, según explicó Ferrufino.
El especialista destacó que parte importante del avance que han tenido dos de los bebés ha estado en el acompañamiento de su madre, Ana Cristina Burgos, a través del método canguro, una práctica basada en el contacto piel con piel que favorece la estabilidad de los bebés prematuros.
Estudios han demostrado que este método también ayuda a regular la frecuencia cardíaca y respiratoria, mejorar los niveles de oxigenación, disminuye infecciones y puede reducir la mortalidad neonatal. En prematuros como estos trillizos, el calor de la madre complementa los cuidados intensivos y se convierte en una herramienta terapéutica.
“Ella está haciendo plan canguro”, destacó Ferrufino al referirse al acompañamiento constante de la madre, quien actualmente permanece en el albergue del hospital Mario Catarino Rivas para seguir de cerca la evolución de sus hijos.
En entrevista con LA PRENSA, Ana Cristina Burgos, de 41 años y originaria de Olanchito, Yoro, compartió que a diario visita a sus hijos en cuidados intensivos neonatales y ora por ellos, pidiéndole a Dios que les dé fuerza y les ayude a salir adelante.
Según el expediente, Burgos llegó al Mario Rivas referida del hospital Aníbal Murillo debido a complicaciones en su embarazo, por lo que de inmediato inició tratamiento médico, hasta que el domingo 12 de abril, con 30 semanas de gestación, tuvieron que practicarle una cesárea.
Ana Cristina agradeció al personal del hospital que ha cuidado de sus hijos, destacando la solidaridad de médicos y trabajadores de salud que han hecho esfuerzos extraordinarios para que los bebés puedan realizarse exámenes vitales, un respaldo invaluable para una familia cuyo sustento depende del trabajo jornalero de su esposo.
Quienes deseen brindar apoyo a esta familia pueden hacerlo comunicándose directamente con Ana Cristina al 9475-4717, acercándose al departamento de Relaciones Públicas del hospital o escribiendo a LA PRENSA vía correo para recibir más información.