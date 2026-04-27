Entre incubadoras y el calor de mamá, dos de los trillizos muestran mejoría

San Pedro Sula, Honduras.

Los trillizos que nacieron prematuros en el hospital Mario Catarino Rivas han mostrado avances en su recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Ucin), donde permanecen bajo vigilancia médica desde hace dos semanas. Así lo informó este viernes Gamaliel Ferrufino, neonatólogo del centro asistencial, quien indicó que dos de los bebés, el primero y el tercero en nacer, se encuentran estables y han registrado progresos. "El primer trillizo está con oxígeno nasal y pesa 3 libras con 3 onzas, se le suspendieron los antibióticos y está con vitaminas, mientras que el tercero pesa 3 libras y 2 onzas, es el que mejor ha evolucionado porque ya no requiere oxígeno complementario", dijo. No obstante, el segundo trillizo, cuyo peso inicial era de 2 libras con cinco onzas, aún se encuentra en condición crítica, actualmente pesa 2 libras con seis onzas, está con cánula nasal de alto flujo y se le aplicaron antibióticos más fuertes, según explicó Ferrufino.

El especialista destacó que parte importante del avance que han tenido dos de los bebés ha estado en el acompañamiento de su madre, Ana Cristina Burgos, a través del método canguro, una práctica basada en el contacto piel con piel que favorece la estabilidad de los bebés prematuros.

Estudios han demostrado que este método también ayuda a regular la frecuencia cardíaca y respiratoria, mejorar los niveles de oxigenación, disminuye infecciones y puede reducir la mortalidad neonatal. En prematuros como estos trillizos, el calor de la madre complementa los cuidados intensivos y se convierte en una herramienta terapéutica. “Ella está haciendo plan canguro”, destacó Ferrufino al referirse al acompañamiento constante de la madre, quien actualmente permanece en el albergue del hospital Mario Catarino Rivas para seguir de cerca la evolución de sus hijos.