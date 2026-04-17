"Le pido a Dios que les dé fuerza", madre de seis da a luz a trillizos

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas reportó este viernes un nuevo parto de trillizos, un acontecimiento que capta la atención del personal médico, ya que el centro asistencial ha atendido tres nacimientos de este tipo en lo que va del año. Se trata de Ana Cristina Burgos, de 41 años, originaria de Olanchito, Yoro, madre de seis, quien cursaba su séptimo embarazo y que, tras el nacimiento de los trillizos, suma nueve hijos en total. El doctor Gamaliel Ferrufino, neonatólogo del centro asistencial, informó que Ana fue referida del hospital Aníbal Murillo porque presentaba complicaciones con su embarazo, siendo intervenida de forma oportuna por el personal del Rivas que le practicó una cesárea. De acuerdo con la información, los bebés nacieron el pasado domingo 12 de abril, de forma prematura, con una edad gestacional de 30 semanas. Dos de ellos tienen un peso aproximado de 3 libras con 2 onzas, mientras que el tercero pesa alrededor de 2.5 libras.

Ferrufino indicó que los tres permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), donde están recibiendo atención especializada. A pesar de su condición de prematuridad y bajo peso, reportó que tienen una "evolución clínica aceptable". Detalló que ninguno ha requerido intubación, aunque sí reciben soporte respiratorio de alto flujo, además de tratamiento antibiótico preventivo y alimentación progresiva, claves para su recuperación. El especialista explicó que, en casos como este, los recién nacidos deben completar fuera del útero procesos de desarrollo que normalmente ocurren durante el embarazo, lo que convierte su atención en un desafío constante para el equipo médico.

En ese sentido, señaló que los embarazos múltiples requieren especial atención, por lo que es importante acudir a los controles prenatales, ya que permiten tomar decisiones médicas a tiempo y reducir riesgos tanto para la madre como para los bebés.

Partos múltiples en la zona norte

En lo que va del año, Honduras ya registra cuatro partos de trillizos, tres de ellos atendidos en el hospital Mario Rivas. Acerca de este fenómeno poco frecuente, Ferrufino indicó que actualmente tienen cuatro pares de gemelos en UCIN y que podría deberse a factores genéticos, pero que no hay una explicación concreta. Por su parte, Ana Cristina Burgos, madre de los trillizos, quien se encontraba esperando turno para poder verlos, relató que se enteró de que estaba embarazada en un chequeo de rutina, llevándose la sorpresa de que no se trataba de un bebé sino de tres. "Yo estaba planificando con la inyección cuando salí embarazada. Cuando me hicieron el ultrasonido me enteré de que eran tres. Me sorprendí porque yo ya tenía seis hijos, pero doy gracias a Dios por su vida", dijo.