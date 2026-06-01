FIFA endurece nuevas reglas para el Mundial 2026: tiempo en saques, cambios y el VAR

El Mundial está a la vuelta de la esquina y la FIFA dio a conocer los cambios y las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial 2026. Los futbolistas estarán bajo la lupa.
Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, fue el encargado de explicar los cambios aprobados por la IFAB (International Football Association Board) y que entrará en vigor en este Mundial 2026.
“Estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo, mejorar la relación con el jugador o la experiencia del aficionado”, contó el histórico árbitro italiano. Y se refiere a castigar con mayor dureza esas pérdidas de tiempo, los insultos entre futbolistas o corregir, por ejemplo, el protocolo VAR con decisiones como la posibilidad de ‘reparar’ una mala segunda amarilla que expulse a un jugador.
Situaciones como las protestas a los árbitros, dejó claro la FIFA, serán más castigadas que en ocasiones precedentes.
Minimizar las interrupciones del juego: “Nuestro objetivo es eliminar, en la medida de lo posible, las interrupciones del partido”, deja claro Collina. “Ya introdujimos la regla de los 8 segundos para los porteros la temporada pasada y creo que estarán de acuerdo en que funcionó muy bien. Apenas se vieron saques de esquina concedidos por exceder ese tiempo”, añade.
Cuando un saque de banda se retrase deliberadamente por parte de un jugador, el árbitro lo indicará mediante gestos o incluso con un silbato. A partir de ese momento comenzará una cuenta de 5 segundos dentro de la cual el saque debe ejecutarse. Si el jugador no realiza el saque dentro de esos 5 segundos, el saque de banda será concedido al equipo rival.
En los saques de puerta, la cuenta atrás se reduce a 5 segundos. Si el saque de puerta no se ejecuta dentro de ese tiempo, se concederá un saque de esquina al equipo contrario.
Los jugadores que se tapan la boca para hablar con otros: “Lo que queremos es que los jugadores se abstengan de hacer eso”, admitía Collina, declarando que es un tema “bastante sencillo en realidad”.
Y añade: “Cubrirse la boca cuando se habla durante una confrontación no es algo involuntario. No es algo que ocurra por accidente o por instinto. Un jugador lo hace porque decide hacerlo. Por tanto, si los jugadores saben que taparse la boca en ese tipo de situaciones constituye una infracción o una conducta que no se desea ver, esperamos simplemente que dejen de hacerlo. Es así de simple”.
La regla aquí es clara: a discreción del árbitro, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un rival podrá ser sancionado con una tarjeta roja. Solamente, sin embargo, se habla de "situación de confrontación" y se refiere a taparse la boca con la mano, el brazo o la camiseta.
No habrá otro 'caso Senegal' cuando abandonó el campo en la final de la Copa Africana, protestando una decisión arbitral. Se buscará reducir al mínimo la cantidad de protestas contra las decisiones arbitrales: "A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral".
"Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego. Un equipo que provoque la suspensión de un partido perderá, en principio, dicho partido por incomparecencia".
¡10 segundos para hacer el cambio! “También queremos limitar las interrupciones provocadas por las sustituciones”, explica Collina.
Una medida que ya han probado “con buenos resultados” en la MLS. Consiste en que los jugadores sustituidos deben abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hacen, el sustituto solo podrá entrar en la siguiente interrupción del juego.
Si incumplen el plazo de 10 segundos para abandonar el campo, el cambio no se hace pero el jugador que iba a ser reemplazado sí deja el terreno de juego. Esa sustitución, ya en inferioridad numérica, solamente se podrá hacer en la primera interrupción tras un minuto de juego y no se podrá cancelar o modificar. Se mantiene... pero se hará más tarde. Existen excepciones, como lesiones o motivos de seguridad. Si se realizan varias sustituciones al mismo tiempo, todos los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo dentro de los 10 segundos contados desde que el cuarto árbitro levanta la tablilla.
Esta novedosa modificación del reglamento que la FIFA ya entró en efecto por primera vez este domingo en el amistoso entre Islandia y Japón. A falta de cinco minutos para el final del duelo, Kristian Hlynsson tardó más de diez segundos en retirarse del terreno de juego cuando era reemplazado por Isak Thorvaldsson y el árbitro Damian Kos impidió el ingreso del número '10' durante un minuto, siguiendo la nueva normativa que se aplicará en el certamen.
Lesiones y atención médica: Esta medida ya se probó, simplemente se actualiza. Cuando un jugador lesionado recibe atención médica en el terreno de juego por parte del médico o fisioterapeuta, deberá abandonar el campo y permanecer fuera durante un minuto antes de poder volver a entrar.
Esto permite a los médicos evaluar mejor al jugador y darle tiempo para recuperarse. Existen excepciones específicas que aparecen en el reglamento de IFAB.
Cambios en el protocolo del VAR: Se ha decidido ampliar las situaciones en las que el VAR puede intervenir. El VAR podrá recomendar una revisión al árbitro de campo cuando:
Una tarjeta roja directa resulte de una decisión claramente incorrecta en lo relativo a la segunda amarilla. Podrá corregirse esa segunda amarilla. Exista un caso de identidad equivocada (se amonesta o expulsa al jugador equivocado).
Se conceda incorrectamente un saque de esquina. ¿En qué consiste esto último?
En el caso de los córners concedidos erróneamente, la decisión podrá corregirse antes de que se ejecute el saque, sin necesidad de una revisión prolongada. Nunca se corregirá después de haberse sacado ya el córner. Collina habla de decisiones tomadas en 10-15 segundos y que serán evidentes.
Pausas de hidratación: Cuando las condiciones meteorológicas lo requieran, habrá pausas de hidratación para proteger la salud y la seguridad de los jugadores. Normalmente ocurrirán en torno al minuto 22 de cada parte, pero pueden adaptarse a las circunstancias del partido.