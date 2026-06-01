FIFA endurece nuevas reglas para el Mundial 2026: tiempo en saques, cambios y el VAR

Si incumplen el plazo de 10 segundos para abandonar el campo, el cambio no se hace pero el jugador que iba a ser reemplazado sí deja el terreno de juego. Esa sustitución, ya en inferioridad numérica, solamente se podrá hacer en la primera interrupción tras un minuto de juego y no se podrá cancelar o modificar. Se mantiene... pero se hará más tarde. Existen excepciones, como lesiones o motivos de seguridad. Si se realizan varias sustituciones al mismo tiempo, todos los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo dentro de los 10 segundos contados desde que el cuarto árbitro levanta la tablilla.