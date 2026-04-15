Nacen trillizos en el hospital Mario Catarino Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas informó que este miércoles 15 de abril se registró el nacimiento de trillizos, el segundo en lo que va del 2026 en el principal centro asistencial de la zona norte del país.

Se trata de tres niños varones que nacieron durante la mañana, en un hecho que fue recibido con entusiasmo por parte del personal médico.

Mirian Cardona, jefa de Relaciones Públicas del hospital, informó que los bebés nacieron a las 10:00 a. m., con pocos minutos de diferencia entre cada uno, tras una intervención oportuna del equipo.

La madre, María Fernanda Larios, de 33 años y originaria del municipio de Tela, había acudido al centro asistencial para su control prenatal. Sin embargo, durante la evaluación médica se detectaron algunas inconsistencias que motivaron su traslado inmediato al área de emergencia, donde se decidió practicar el parto de forma urgente.

"La madre acudió a su contro, pero fue remitida a la emergencia. El procedimiento se desarrolló sin complicaciones, permitiendo salvaguardar tanto la vida de la madre como la de los recién nacidos", expresó Cardona a Diario LA PRENSA.