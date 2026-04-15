Nacen trillizos en el hospital Mario Catarino Rivas

El hospital Mario Catarino Rivas informó que este miércoles 15 de abril se registró el nacimiento de trillizos, el segundo en lo que va del 2026 en el principal centro asistencial de la zona norte del país.
Se trata de tres niños varones que nacieron durante la mañana, en un hecho que fue recibido con entusiasmo por parte del personal médico.
Mirian Cardona, jefa de Relaciones Públicas del hospital, informó que los bebés nacieron a las 10:00 a. m., con pocos minutos de diferencia entre cada uno, tras una intervención oportuna del equipo.
La madre, María Fernanda Larios, de 33 años y originaria del municipio de Tela, había acudido al centro asistencial para su control prenatal. Sin embargo, durante la evaluación médica se detectaron algunas inconsistencias que motivaron su traslado inmediato al área de emergencia, donde se decidió practicar el parto de forma urgente.
"La madre acudió a su contro, pero fue remitida a la emergencia. El procedimiento se desarrolló sin complicaciones, permitiendo salvaguardar tanto la vida de la madre como la de los recién nacidos", expresó Cardona a Diario LA PRENSA.
Cardona destacó que este caso evidencia la importancia de mantener un control prenatal adecuado, ya que permite identificar a tiempo posibles riesgos y actuar con rapidez ante cualquier complicación.
En cuanto al estado de salud, dio a conocer que los tres bebés se encuentran estables, con un peso aproximado de cinco libras cada uno, mientras que la madre evoluciona favorablemente. De continuar con este progreso, se estima que podrían recibir el alta médica en los próximos días.
El nacimiento ha generado un ambiente de alegría en el hospital, no solo por tratarse de un parto múltiple poco frecuente, sino también porque rompe con la tendencia de años anteriores, en los que usualmente se registraba un solo caso de trillizos por año.
Cardona también aprovechó para hacer un llamado a la población hondureña a solidarizarse con la familia, mediante la donación de artículos como ropa, pañales o cochecitos.
"Estamos contentos por este acontecimiento y el estado de salud tanto de la madre como los niños. Sabemos que cuidar de tres bebés representa un desafío, así que hacemos el llamado a la población hondureña, que se ha caractrizado por su solidaridad para que puedan apoyar a los padres mediante donación de insumos como pañales o ropa, lo que su corazón disponga", expresó.
Las personas interesadas en apoyar a esta familia pueden hacerlo acercándose al departamento de Relaciones Públicas del hospital.
Cabe recordar que el primer parto múltiple de este año se registró a finales de enero, cuando tres niñas nacieron de forma prematura. Dos de ellas fallecieron debido a complicaciones médicas, mientras que la tercera logró salir adelante y fue dada de alta el 10 de marzo.