Médicos protestan a la altura del Hospital Mario Catarino Rivas por falta de salarios y despidos

La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras convocó a una reunión extraordinaria, este miércoles 15 de abril, tras denunciar incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.
En San Pedro Sula realizan una manifestación en las inmediaciones del Hospital Mario Catarino Rivas, exigiendo el pago pendiente de sus salarios.
Como forma de protesta, los gremios profesionales anunciaron una jornada de movilización que saldrá desde el bulevar Centroamérica con destino a la Casa Presidencial en Tegucigalpa.
El doctor Harold Tábora, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Mario Catarino Rivas, expresó su descontento ante la falta de pago de salarios: “Llevamos aproximadamente tres semanas en asambleas informativas, en las cuales había una serie de exigencias y derechos que tenemos ganados. Tenemos colegas a quienes se les adeuda un mes, dos meses, incluso hasta seis meses”.
“El colegio de médicos está buscando interlocutores válidos, porque llevamos dos meses de estar firmando documentos y posteriormente se nos dice que no se puede porque hubo cambio de opinión en la cúpula”, explica Samuel Santos presidente del colegio de médicos de honduras ante sus exigencias.
Los gremios señalaron que la movilización tiene como objetivo dar a conocer sus demandas y ejercer presión sobre las autoridades para que se adopten soluciones concretas.
Asimismo, advirtieron que podrían endurecer sus acciones de protesta si no obtienen una respuesta pronta.