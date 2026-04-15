Médicos protestan a la altura del Hospital Mario Catarino Rivas por falta de salarios y despidos

San Pedro Sula, Honduras

La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras convocó a una reunión extraordinaria, este miércoles 15 de abril, tras denunciar incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.

En San Pedro Sula realizan una manifestación en las inmediaciones del Hospital Mario Catarino Rivas, exigiendo el pago pendiente de sus salarios.

Como forma de protesta, los gremios profesionales anunciaron una jornada de movilización que saldrá desde el bulevar Centroamérica con destino a la Casa Presidencial en Tegucigalpa.