  1. Inicio
  2. · Honduras

Pleno de magistrados conocerá hoy sanciones a 13 funcionarios judiciales

De acuerdo con información preliminar, los funcionarios bajo análisis desempeñan funciones en departamentos como Santa Bárbara, Colón, Copán, Comayagua y Cortés, entre otros

Pleno de magistrados conocerá hoy sanciones a 13 funcionarios judiciales

Además del tema sancionatorio, el pleno discutirá otros asuntos de la agenda institucional, según lo informado por el Poder Judicial.
Tegucigalpa.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto reunirse este miércoles para conocer posibles sanciones contra al menos 13 funcionarios judiciales asignados en distintos departamentos del país.

La sesión, convocada por el presidente del Poder Judicial, está programada para las 9:30 de la mañana y abordará, entre otros puntos, las medidas disciplinarias que podrían imponerse a los empleados señalados.

Corte Suprema invalida 180 acuerdos firmados por Rebeca Ráquel Obando

De acuerdo con información preliminar, los funcionarios bajo análisis desempeñan funciones en departamentos como Santa Bárbara, Colón, Copán, Comayagua y Cortés, entre otros.

Además del tema sancionatorio, el pleno discutirá otros asuntos de la agenda institucional, según lo informado por el Poder Judicial.

Congreso prepara presupuesto con más inversión y transferencias municipales

En paralelo, la CSJ ya adoptó una decisión relacionada con la administración anterior, al dejar sin valor ni efecto los nombramientos de al menos 180 funcionarios realizados durante la gestión de Rebeca Raquel Obando, expresidenta de ese poder del Estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias