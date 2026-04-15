Pleno de magistrados conocerá hoy sanciones a 13 funcionarios judiciales

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto reunirse este miércoles para conocer posibles sanciones contra al menos 13 funcionarios judiciales asignados en distintos departamentos del país.
La sesión, convocada por el presidente del Poder Judicial, está programada para las 9:30 de la mañana y abordará, entre otros puntos, las medidas disciplinarias que podrían imponerse a los empleados señalados.
De acuerdo con información preliminar, los funcionarios bajo análisis desempeñan funciones en departamentos como Santa Bárbara, Colón, Copán, Comayagua y Cortés, entre otros.
Además del tema sancionatorio, el pleno discutirá otros asuntos de la agenda institucional, según lo informado por el Poder Judicial.
En paralelo, la CSJ ya adoptó una decisión relacionada con la administración anterior, al dejar sin valor ni efecto los nombramientos de al menos 180 funcionarios realizados durante la gestión de Rebeca Raquel Obando, expresidenta de ese poder del Estado.