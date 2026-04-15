Pleno de magistrados conocerá hoy sanciones a 13 funcionarios judiciales

Tegucigalpa.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto reunirse este miércoles para conocer posibles sanciones contra al menos 13 funcionarios judiciales asignados en distintos departamentos del país.

La sesión, convocada por el presidente del Poder Judicial, está programada para las 9:30 de la mañana y abordará, entre otros puntos, las medidas disciplinarias que podrían imponerse a los empleados señalados.