Congreso prepara presupuesto con más inversión y transferencias municipales

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional ha reforzado las jornadas de socialización con distintos sectores del Estado, con el objetivo de someter a votación el dictamen final el próximo lunes 20 de abril.

Las autoridades legislativas y de finanzas buscan asegurar un instrumento fiscal que priorice la inversión pública y la descentralización, tras un retraso sustancial en la reformulación del plan de gastos el año pasado.

​El diputado Mario Pérez, quien preside la comisión de presupuesto, detalló que el cronograma de trabajo para esta semana incluye reuniones técnicas con entes como la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El enfoque principal para los municipios no solo abarca las transferencias monetarias, sino también la dotación de maquinaria y el mejoramiento de caminos productivos a nivel nacional.​"Esa es la intención que tenemos toda esta semana: reuniones, afinar el dictamen el fin de semana y tenerlo listo para el lunes 20", aseguró Pérez.

​El parlamentario explicó que, aunque el presupuesto suele aprobarse sin alteraciones profundas en los techos financieros, se realizará una revisión minuciosa de las disposiciones presupuestarias.

Estas normas, que regulan la administración del dinero más que la cantidad asignada, serán evaluadas una por una.

Pérez enfatizó la importancia de la ejecución eficiente, instando a los ministros a fortalecer áreas críticas como salud y educación en lugar de engrosar la burocracia administrativa.

​"Queremos un presupuesto que le apueste a la inversión; van más de 65 mil millones solo en inversión y muchos de ellos van a ser manejados por la SIT, y queremos que se maneje ordenado y transparente", subrayó el congresista.

​Por su parte, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, destacó que el proceso se está llevando a cabo de forma técnica y abierta a todas las bancadas representadas en el Legislativo.

Según el funcionario, equipos técnicos de Finanzas se encuentran en sesión permanente con los diputados para evacuar interrogantes y atender las consultas de los sectores que se verán afectados por la reformulación presupuestaria.