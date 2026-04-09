Presidente Asfura anuncia incremento a transferencias municipales

​​​Tegucigalpa.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, anunció un aumento en las transferencias destinadas a las municipalidades dentro del proceso de formulación del Presupuesto General de la República 2026. El mandatario explicó que la medida forma parte de su estrategia para avanzar en la descentralización del Estado y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales.

“Para que, sumado a la descentralización en salud y educación, podamos servirle y ayudarle a la gente”, expresó. Según detalló, el nuevo presupuesto se está estructurando bajo criterios de eficiencia, responsabilidad y sostenibilidad, con el objetivo de mejorar el uso de los recursos públicos y reforzar la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y servicios básicos.