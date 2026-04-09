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Presidente Asfura anuncia incremento a transferencias municipales

Un informe del Gobierno detalla que en el nuevo presupuesto general 2026 y que esto "ayudará a la gente"

Presidente Asfura anuncia incremento a transferencias municipales

El presidente Asfura durante un evento oficial. Fotografía de archivo.

​​​Tegucigalpa.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, anunció un aumento en las transferencias destinadas a las municipalidades dentro del proceso de formulación del Presupuesto General de la República 2026.

El mandatario explicó que la medida forma parte de su estrategia para avanzar en la descentralización del Estado y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales.

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“Para que, sumado a la descentralización en salud y educación, podamos servirle y ayudarle a la gente”, expresó.

Según detalló, el nuevo presupuesto se está estructurando bajo criterios de eficiencia, responsabilidad y sostenibilidad, con el objetivo de mejorar el uso de los recursos públicos y reforzar la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y servicios básicos.

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Como parte de esta política, el Gobierno remarcó que impulsará el fortalecimiento de las alcaldías mediante la entrega de equipo pesado, entre ellos retroexcavadoras, volquetas, tractores, cisternas de agua y motoniveladoras, con el fin de mejorar la capacidad operativa en los municipios.

De acuerdo con el Ejecutivo, el incremento en las transferencias, junto con el apoyo técnico, permitirá a las municipalidades atender de forma más rápida y directa las necesidades de la población, reduciendo tiempos de respuesta y acercando soluciones a las comunidades.

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Redacción La Prensa
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