Cohep llama a evitar alzas desmedidas ante impacto de combustibles en la producción

Tegucigalpa, Honduras.

El incremento en los precios de los combustibles y otros insumos mantiene en alerta al sector productivo del país, que advierte posibles repercusiones en los costos de producción y en los precios al consumidor. Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señaló que este escenario podría traducirse en mayores gastos para las empresas, especialmente por el encarecimiento de insumos como fertilizantes, energía y combustibles. “Que es muy probable que los costos de producción incrementen, pero también creo que como sector debemos ser responsables en no abusar en incrementos, sino buscar esa efectividad en el tema de productividad”, afirmó la titular del Cohep.

Asimismo, Gallardo pidió a los hondureños ser conscientes de los cambios que se están viviendo y motivó a implementar campañas de ahorro. Además, explicó que algunos costos ya registran aumentos significativos. “Los costos de producción han tenido un alza de casi el 30 por ciento, luego la energía que se utiliza mucho en sistemas de riego, o el combustible que también se utiliza en muchos sistemas de riego, así que ojalá, creo que lo que debemos de hacer ahorita es implementar esas campañas de ahorro”, recalcó. Ante este panorama, la dirigente empresarial hizo un llamado tanto al sector privado como a la población a adoptar medidas de ahorro para mitigar el impacto económico. Asimismo, destacó que "no podemos estar con esos temas de invasiones en el agro, en el sector turismo, que son dos sectores con bastante potencial, eso es algo que afortunadamente lo veo en la agenda de la presidencia de la República, mejorar la seguridad jurídica”.