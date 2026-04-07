¿Qué hace Honduras y el resto de Centroamérica para contener alza al combustible?

Esta falta de profundidad en las medidas genera críticas en el sector económico. Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), señaló que la respuesta institucional es insuficiente y que, al carecer de claridad técnica, deja al consumidor en una posición de vulnerabilidad ante una posible espiral inflacionaria que superaría las metas del Banco Central de Honduras (BCH).“El Gobierno debe ser transparente en lo que está captando, cuál es el aporte que está teniendo y cuáles son los márgenes de comercialización que tienen en la cadena de combustibles, porque debe haber una respuesta institucional donde se indique claramente qué es lo que están haciendo”, demandó.Asimismo, Canales criticó que el Gobierno mantenga un silencio sin ofrecer alternativas estructurales o programas de consumo responsable que sean sostenibles en el mediano plazo.El impacto social es grave, especialmente porque el producto que más ha subido es el <b>kerosene</b>, combustible vital para la cocción de alimentos en los hogares hondureños con mayores índices de pobreza, reflexionó.Entre algunas medidas recomendadas por la economista, mientras pasa la tormenta, están los subsidios focalizados en un mediano plazo, promover el uso de tecnologías de ahorro o programas de consumo responsable, la diversificación de la matriz energética, así como un monitoreo de precios por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.“Es sumamente importante ejercer esa vigilancia para evitar la especulación”, manifestó.