JOH asegura que audios de 'Hondurasgate' son falsos: "Conozco mi voz"

Miami, Estados Unidos.

El expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández afirmó este jueves a EFE que son "falsos" los supuestos audios de la investigación 'Hondurasgate', en los que se le vinculan con una presunta campaña de Estados Unidos e Israel contra los gobiernos de México y Colombia. Hernández, indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre pasado mientras cumplía una condena a 45 años por narcotráfico, sostuvo en una entrevista que un peritaje acústico encargado por él al español Miguel Ángel de la Torre, director de Graudio Forensics, detectó que las grabaciones se manipularon, incluso con inteligencia artificial (IA).

"Son falsos. Lo puedo decir porque conozco mi voz", declaró el exmandatario sobre los audios que difundieron el Diario Red en América Latina y el portal web 'Hondurasgate', que reportaron supuestos planes de EE.UU. e Israel, con el apoyo de Honduras, para aumentar su influencia en la región. "En este mundo digital se pueden cometer terribles tragedias usando esto. Las acusaciones de las que yo he sido objeto y las otras personas que están en esos supuestos audios son gravísimas", agregó.

El exgobernante negó ser parte del supuesto plan que expuso Hondurasgate para, presuntamente, difundir noticias falsas contra los gobiernos de izquierda de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México, lo que también rechazó el actual presidente hondureño, Nasry Asfura.

"Yo lo niego categóricamente, no conozco al señor Petro, no conozco a la presidenta de México, no tengo ningún interés. Sí he hablado y me hago responsable de decir que la izquierda radical de América Latina le dio apoyo al gobierno de Xiomara Castro (expresidenta de Honduras)", manifestó Hernández.

Los audios en cuestión