Petro dice que denunciará a JOH y este le responde: "Se le cae la máscara"

Tegucigalpa.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, respondió este miércoles al mandatario colombiano, Gustavo Petro, luego de que este anunciara su intención de denunciarlo por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y supuestas amenazas contra la democracia de Colombia. La reacción de Hernández surgió después de que Petro publicara en su cuenta de X que el exgobernante hondureño es un “narcotraficante probado” y aseguró que debe ser procesado en Colombia. “Presentaré denuncia contra este forajido extranjero”, escribió el presidente colombiano al compartir un video relacionado con audios divulgados por el medio español Diario Red y la plataforma Hondurasgate.

En su respuesta, Hernández calificó las acusaciones como parte de una estrategia política impulsada por sectores de izquierda en la región. “Este montaje no es un hecho aislado; es parte de un plan diseñado por esa ideología radical de izquierda que usted promueve”, expresó el exmandatario, quien además mencionó a los presidentes Donald Trump y Javier Milei como líderes que, según dijo, defienden “las libertades y la democracia”.

Un saludo respetuoso al pueblo colombiano.



Señor @petrogustavo, se le cae la máscara. Este montaje no es un hecho aislado; es parte de un plan diseñado por esa ideología radical de izquierda que usted promueve, cuyo único objetivo es desestabilizar a los líderes que... — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) May 21, 2026

El exjefe de Estado negó la autenticidad de los audios difundidos y aseguró que se trata de material manipulado. Según Hernández, un supuesto informe forense internacional concluiría que las grabaciones fueron alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial y técnicas de clonación de voz. “Constituyen un burdo ‘Frankenstein digital’ plagado de cortes y trazas de clonación”, afirmó.