Alcalde de Comayagua destaca apoyo del Gobierno al sector agrícola

COMAYAGUA

Durante su participación en el lanzamiento de la iniciativa, el jefe edilicio calificó el programa como una herramienta clave para fortalecer el crecimiento agrícola y dinamizar la economía rural en distintas regiones del país.

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, destacó este miércoles el respaldo que brinda el Gobierno del presidente Nasry Asfura al sector agrícola mediante el Programa de Incentivos a la Producción Agrícola.

“Este es un día especial para Comayagua, porque se trata de un evento importante que va dirigido a la producción y el crecimiento agrícola de nuestro país”, expresó Miranda al referirse al alcance de la medida impulsada por el Gobierno.

El alcalde señaló que este tipo de acciones representan una oportunidad importante para miles de productores hondureños que buscan mejores condiciones para desarrollar sus actividades en el campo y fortalecer sus ingresos.

Asimismo, reconoció el compromiso del mandatario con las comunidades productoras y aseguró que existe una expectativa positiva respecto a las respuestas que el Gobierno está brindando al sector agrícola.

“Nuestros productores viven en un círculo de esperanza y esa esperanza se diluye cada año, pero queremos reconocer la buena fe y pragmatismo de nuestro presidente Nasry Asfura”, manifestó el edil.

Miranda indicó que los gobiernos municipales continuarán respaldando las iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo económico y fortalecer la producción nacional, especialmente para las familias que dependen directamente del agro.

Además, valoró la rapidez con la que, según dijo, el Gobierno ha comenzado a atender las demandas de diferentes sectores productivos del país, resaltando la importancia de mantener una coordinación entre autoridades nacionales y locales.

“Aprovechemos esta gran oportunidad y agradecemos al presidente Asfura por sus rápidas respuestas a la demanda de la población. De nuestra trinchera apoyaremos las iniciativas del Gobierno”, concluyó el alcalde de Comayagua.