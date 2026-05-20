Ellos son los periodistas que serán premiados por el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

En el marco de la celebración del Día del Periodista Hondureño, el Congreso Nacional reconocerá este próximo 25 de mayo a destacados comunicadores y periodistas por su compromiso, ética y trayectoria en el ejercicio de la comunicación social en Honduras. La ceremonia premiará a profesionales de distintos medios de comunicación y regiones del país, resaltando su aporte diario a la democracia y al fortalecimiento de la libertad de expresión.

Entre los galardonados destaca Dagoberto Rodríguez, de RCV, quien recibirá el premio “Rosario Sagastume de Ferrari”, mientras que Alex Cáceres, de HCH, será reconocido con el premio “Froylán Turcios”. Asimismo, el Congreso distinguirá a Cristian Anthony Álvarez, de Q’HUBO TV, como Cronista Parlamentario; Robert Hernández, de Hoy Mismo, como Mejor Camarógrafo; y Alex Pérez Cruz, de EL HERALDO, como Mejor Fotógrafo. En la categoría de Revelación Parlamentaria será premiado José Luis Castellanos, de VTV, mientras que Jennifer Aplícano recibirá el reconocimiento como Humorista del Año. En el ámbito deportivo, Yanuario Paz, de RCV, será reconocido con el premio Comentarista Deportiva “Diógenes Cruz”, y Fuad Abdala Handal, de prensa independiente, recibirá el galardón al Narrador Deportivo “Efraín Zúñiga”.

Premios regionales

El Congreso Nacional también entregará premios a periodistas regionales por su destacada labor informativa en diferentes zonas del país: Zona Norte: Ángel Ely Vallejo (Q’Hubo TV) Litoral Atlántico: Marvin Bobadilla Trujillo (Trujillo Noticias TV) Zona Sur: Saturnino Cárdenas (TELESUR) Zona Central: Nery Recarte (Canal de Televisión Digital Siguatepeque) Zona Occidente: Rigoberto Sierra (HRN) Zona Oriental: Marcos Escobar (Canal 33, Olancho) De igual forma, se otorgarán reconocimientos especiales a la trayectoria periodística de Lesman Morazán, de Radio América; Emma Calderón, de VTV; Arístides Aceituno, de Hondudiario; y Ulises Aguirre, de Televicentro. El caricaturista Darío Banegas, de Diario LA PRENSA, también será homenajeado como Caricaturista del Año. Con estos reconocimientos, el Congreso Nacional busca destacar la labor de hombres y mujeres que, desde diferentes plataformas informativas, contribuyen diariamente a mantener informada a la población hondureña.