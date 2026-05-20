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Calor extremo en Honduras: qué es el golpe de calor y cómo prevenirlo

Honduras registra hasta 39 °C. Cenaos alerta sobre golpes de calor y recomienda medidas de prevención ante el aumento de temperaturas.

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 14:36 -
  • Kleymer Baquedano
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Honduras sufre altas temperaturas que en los últimos días han alcanzado hasta los 39 grados Celsius. “Son días difíciles”, indica el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), al menos hasta que inicie la temporada lluviosa, lo que podría ocurrir a finales de mayo o inicios de junio.

 Foto: LA PRENSA
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Aunque la zona sur del país también enfrenta altas temperaturas, en esa región ya se han registrado lluvias, a diferencia de la zona norte, que continúa bajo condiciones de sequía.

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Francisco Argeñal, director de Cenaos, explicó a LA PRENSA la diferencia entre una ola de calor y un golpe de calor, este último considerado una urgencia médica grave provocada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Ocurre generalmente cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados, debido a la exposición prolongada al calor o al esfuerzo físico intenso.

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En estos casos, el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura, lo que puede derivar en daño de órganos, fallo multiorgánico e incluso la muerte si no se atiende de inmediato.

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Entre los síntomas se incluyen temperatura corporal elevada (generalmente por encima de los 40 °C), confusión, agitación, dificultad para hablar, delirio o pérdida de conciencia; piel caliente y seca al tacto o, en algunos casos, sudoración excesiva que cesa de forma repentina; enrojecimiento de la piel, así como ritmo cardíaco acelerado, respiración rápida, dolor de cabeza intenso, náuseas o vómitos.

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El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que la población más vulnerable a sufrir un golpe de calor son niños menores de 5 años, trabajadores agrícolas, personas con discapacidad física o psíquica, mascotas, adultos mayores y pacientes cardíacos.

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Para evitar los golpes de calor es necesario evitar asolearse o hacer ejercicio de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, mantenerse hidratado todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos, y utilizar gorra, sombrero o sombrilla.

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En el caso de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, se recomienda una vigilancia especial, ya que son los grupos más vulnerables a los efectos del calor extremo. Lamentablemente, los golpes de calor han causado pérdidas humanas este año en el país.

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