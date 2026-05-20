Calor extremo en Honduras: qué es el golpe de calor y cómo prevenirlo

Francisco Argeñal, director de Cenaos, explicó a LA PRENSA la diferencia entre una ola de calor y un golpe de calor, este último considerado una urgencia médica grave provocada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Ocurre generalmente cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados, debido a la exposición prolongada al calor o al esfuerzo físico intenso.