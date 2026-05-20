¿Cuántas de estas trampas digitales reconoce? La mayoría falla en la prueba

San Pedro Sula, Honduras

Los fraudes digitales contra comercios en Honduras ya no son casos aislados. Delincuentes usan capturas falsas de transferencias bancarias para retirar mercadería sin pagar. El engaño ocurre rápido y aprovecha la confianza en los pagos electrónicos.

Otra modalidad creciente es la adulteración de códigos QR. Los estafadores colocan stickers sobre el código original y desvían pagos hacia otras cuentas. Muchos negocios descubren el fraude hasta revisar ingresos o recibir reclamos de clientes.

Los formularios digitales también son utilizados ofreciendo trabajos falsos para recolectar información sensible. Bajo falsas ofertas de empleo o alianzas comerciales, delincuentes solicitan RTN, datos bancarios e información de empleados. El objetivo es cometer fraude de identidad empresarial.

Especialistas recomiendan aplicar protocolos simples de verificación. Revisar la aplicación bancaria antes de entregar productos, confirmar cambios de cuenta por llamadas directas y supervisar los QR diariamente puede reducir riesgos. ¿Quiere saber qué tanto sabe de fraudes digitales en Honduras?