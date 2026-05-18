Con formularios falsos estafadores ofrecen trabajo y "gangas" para robar datos

Una investigación de LA PRENSA Premium permitió conocer que para este tipo de estafa operan principalmente desde el extranjero y utilizan formularios anclados en correo electrónicos, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/honduras-alertan-efectos-dependencia-pantallas-redes-sociales-ninos-PG27652508" target="_blank">redes sociales</a> y aplicaciones de mensajería para engañar a las víctimas en Honduras y otros países de la región.Estos esquemas mantienen números internacionales y plataformas digitales que dificultan su rastreo. Los delincuentes nunca responden llamadas directas y mantienen el contacto únicamente a través de enlaces automatizados.Uno de los métodos más comunes inicia con supuestas ofertas de empleo enviadas mediante correo electrónico, WhatsApp o Facebook. Estas incluyen enlaces a formularios que aparentan ser procesos de reclutamiento legítimos.En esta etapa, las víctimas son llevadas a creer que están aplicando a plazas laborales reales, pero el verdadero objetivo es captar datos personales o en algunos casos iniciar un esquema de fraude financiero progresivo.Esta modalidad está tan extendida, que las víctimas, las cuales son candidatas a empleo, terminan en grupos creados por estafadores en plataformas como Telegram.Una vez dentro se asignan tareas simples como dar “me gusta” a publicaciones, escribir reseñas positivas o interactuar con contenidos de redes sociales. Lo que aparentan es un trabajo de “marketing digital" o de ayuda a posicionar negocios” o “mejorar la visibilidad en redes sociales”.Según las indagaciones de la Policía, al inicio, las víctimas reciben pequeños pagos de entre 300 y 400 lempiras, lo que genera confianza en el sistema.Posteriormente se motiva a “desbloquear” nuevas tareas o aumentar las ganancias y se solicita a la víctima realizar pagos. Es en este punto donde el esquema se vuelve una estafa estructurada.Al llegar a la cuarta o quinta tarea se les exige un depósito para continuar, prometiendo ganancias de hasta 5,000 lempiras o más. En algunos casos, las pérdidas acumuladas, según expedientes que guarda la Policía hondureña, han superado los 300,000 lempiras por víctima.Se ha identificado que en el uso de estas redes de reclutamiento se usa como intermediara a una persona, quien coordina entre cinco y 10 víctimas. Estas son orilladas a prestar sus cuentas bancarias bajo la promesa de recibir pequeñas comisiones.Posteriormente, las cuentas son utilizadas para mover dinero de origen ilícito, funcionando como lo que la Policía ha calificado como cuentas “mula”, es decir, cuentas intermediarias para transferencias fraudulentas. Muchas de estas han sido detectadas en personas que viven en los departamentos de <b>El Paraíso y Comayagua.</b>Según conoció LA PRENSA Premium, los fondos están siendo trasladados hacia el extranjero, principalmente hacia países como Costa Rica y Colombia, dificultando su rastreo y recuperación.La publicación masiva de estas supuestas plazas laborales incluyen enlaces para enviar currículum. Tras recibir las solicitudes, los estafadores amplifican el anuncio, que puede llegar a miles de personas. Luego exigen pagos de hasta 2,500 lempiras para supuestos trámites de antecedentes penales o policiales.De los miles de aspirantes solo unos pocos son “seleccionados” y contactados nuevamente; sin embargo, incluso los seleccionados son involucrados en esquemas de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/series/koriun-financiera-clandestina/que-es-un-esquema-ponzi-el-modelo-fraudulento-que-utilizaba-koriun-JL25489000" target="_blank"> fraude y estafa</a>, ya que se les asigna la función de recibir dinero en sus cuentas bancarias. Al final, tanto los que no son seleccionados como los pocos elegidos terminan siendo víctimas del engaño.