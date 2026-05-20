Yosary Valle conocerá hoy si enfrentará juicio por triple crimen en Copán

Tegucigalpa, Honduras

La situación judicial de Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, uno de los fundadores del clan Valle Valle, se definirá este día en una audiencia clave por el triple homicidio ocurrido en septiembre de 2016 en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras. La acusada es señalada por las autoridades por su presunta participación en la muerte de los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, así como de María Fernanda Pascual Muñoz, cuyos cuerpos fueron encontrados en la aldea El Rosario Belén, también referida en reportes iniciales como Villa Belén, en Santa Rosa de Copán.

El juez que conoce la causa deberá resolver si existen elementos suficientes para dictar auto de formal procesamiento y mantener abierta la causa penal, o si adopta una resolución distinta conforme a los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa. La resolución se iba a emitir ayer martes, pero se suspendió para este día. Valle Aguilar comparece tras haber recibido detención judicial en la audiencia de declaración de imputado. La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida la vincula con el asesinato múltiple ocurrido el 6 de septiembre de 2016. La Policía capturó a la hija de Miguel Arnulfo Valle, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, en Santa Catarina Pinula, Guatemala, donde residía de manera irregular y utilizaba una identidad falsa para evadir la justicia, ya que sobre ella pesaba una notificación roja internacional por el delito de asesinato.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el triple crimen conmocionó en 2016 a Santa Rosa de Copán. En ese entonces, se informó entonces que una mujer y dos hombres fueron encontrados sin vida en la madrugada del 7 de septiembre en la aldea Villa Belén. Investigadores indicaron en ese momento que desde hacía aproximadamente cuatro años no ocurría un homicidio múltiple en esa ciudad. Las víctimas fueron identificadas como Germán Antonio Domínguez Ortiz, de 35 años; Óscar Miguel Domínguez Ortiz, de 31; y María Fernanda Pascual Muñoz. El caso volvió a cobrar relevancia tras la captura de Yosary Yasmín Valle Aguilar, quien permanecía vinculada por las autoridades a esa investigación. Según la información policial, Valle Aguilar mantenía una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional. La detenida fue identificada como originaria de Florida, Copán, una zona históricamente relacionada con la operación del clan Valle Valle. El caso también tiene como antecedente la llamada Operación Relevo, desarrollada en 2016 contra una célula relacionada con el entorno de los Valle Valle. En ese momento, se informó que las autoridades investigaban a Luis Alonzo Valle García, hijo de Luis Alonso Valle Valle, por el mismo triple asesinato. En noviembre de 2016, se reportó que una nueva orden de aprehensión fue librada contra el hijo menor de Luis Alonso Valle Valle, investigado por una masacre perpetrada en Santa Rosa de Copán. Posteriormente, también se informó que la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán revocó una resolución relacionada con ese expediente y que en nuevas órdenes figuraban otros nombres, entre ellos Yosary Yasmín Valle Aguilar.