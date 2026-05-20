Nasry Asfura: "Con los alcaldes tenemos que trabajar de la mano en la producción"

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la República, Nasry Asfura, participó esta mañana en el lanzamiento de entrega de incentivos a la producción agrícola en Comayagua, donde prometió trabajar de la mano con los alcaldes y agricultores. "Y cómo me han contado los días, me han contado las costillas por los días. Llevamos 113 días de gobierno, pero ya tenemos comprometidos 1,500 millones de lempiras para todo tipo de bono agrícola, de incentivo a la producción agrícola", dijo el mandatario. "Creo que ese compromiso que tenemos aquí todos es para sacar a Honduras adelante, donde el agricultor es un héroe por trabajar en el campo y salir adelante con tanta dificultad, y eso es admirable. Aquí estamos para poderles servir", destacó el presidente Asfura. "El presupuesto nos lo aprobaron el 21 de abril y salió publicado en La Gaceta el 27 de abril. En menos de un mes logramos colocar rápidamente los fondos para que esto pudiera hacerse realidad y llegar a tiempo para la siembra", destacó. Recordó que "enfrentamos un problema grave y ya todos lo sabemos: el tema del cambio climático y el agua. Por eso vamos a ayudar mucho a las alcaldías que tienen mayores problemas con la sequía". "Pero estamos aquí para atenderlos a todos y, a medida que pase el tiempo, el próximo año vamos a estar mucho más fortalecidos para poder incentivar la producción con este programa de incentivo a la producción", prometió.

"Ustedes tienen mucho que ver porque son los que viven el día a día, y aquí estamos nosotros para servirles. Vamos a trabajar muy de cerca con los alcaldes para poder servirles", recalcó el presidente. "Este incentivo tiene que llegar a más de 200 mil familias dedicadas a la producción agrícola, más de 100 mil en el campo del café y más de 27 mil en ganadería. Tenemos que multiplicarlo más y estoy seguro de que el próximo año será mucho mejor. Tal vez hoy no podemos llegar a todos, pero vamos a luchar para que el próximo año podamos llegar a mucha más gente y garantizarles sus productos", dijo el mandatario. "Definitivamente somos muchos los involucrados en este programa y estoy seguro de que, con el programa de trazabilidad, lo que queremos es que llegue a la gente que más lo necesita para que pueda mejorar su producción. Es un compromiso y el próximo año veremos de qué manera llegar a muchas más personas y agricultores para poder servirles. Este es un gran compromiso", enfatizó. "Aquí hay varios alcaldes a los que quiero decirles que dentro de poco se va a empezar a recibir la maquinaria, probablemente a finales de este mes o principios de junio llegará la primera maquinaria, y en julio el resto: camiones, tanques, motoniveladoras, tractores y retroexcavadoras. Todo esto, a nivel nacional, permitirá que en los próximos seis meses las alcaldías tengan entre un 70 y 80 % del equipo necesario", explicó el presidente Asfura. "Con los alcaldes tenemos que trabajar de la mano en la producción y en los caminos productivos. Para eso viene este equipo: para servirles a ustedes y para que esos caminos productivos estén en buen estado. Es un gran compromiso. Este programa de maquinaria viene completo; un alcalde no tiene por qué tocarlo. Viene con sus filtros y aceites. La mano de obra está garantizada por cuatro años o cuatro mil horas. El alcalde solo tiene que preocuparse por el operador y el combustible", remarcó. "Es un compromiso de los alcaldes y mío que este equipo llegue a resolver problemas. ¿Por qué no hablar también de reservorios de agua? Viene el equipo completo para que los alcaldes trabajen de la mano con cada agricultor en la zona y así mejorar la producción".