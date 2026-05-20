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Sorpresa con los árbitros de la final de ida entre Marathón vs Motagua

La Comisión Nacional de Arbitraje designó la cuarteta que se encargará de impartir justicia en la final de ida.

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 11:50 -
  • German Alvarado
Sorpresa con los árbitros de la final de ida entre Marathón vs Motagua

Marathón vs Motagua, uno de los dos será el nuevo campeón del fútbol hondureño.
San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a la cuarteta arbitral que se encargará de impartir justicia para la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Marathón y Motagua se estarán enfrentando en el primer round de la final en juego a realizar este jueves 21 de mayo y el choque se vuelta donde se definirá al nuevo campeón del fútbol hondureño será el domingo.

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A un día del encuentro de ida a realizarse en el estadio Morazán de San Pedro Sula a partir de las 8 de la noche, se conoció que el árbitro central del encuentro será el experimentado Nelson Salgado, oriundo de Tegucigalpa.

A Salgado le acompañarán José Espinoza, Elder Oliva y Raúl Castro, mientras el asesor será Vivian Rodríguez y el encargado de la Comisión de Arbitraje, José Franco

Nelson ya estuvo pitando en lo que respecta a las triangulares y fue el árbitro del choque donde Marathón eliminó al Olimpia en donde se le invalidaron tres goles al cuadro albo y como consecuencia fue la eliminación del vigente campeón de Honduras.

Nelson Salgado es el árbitro central de la final de ida.

Nelson Salgado es el árbitro central de la final de ida.

Cabe señalar que para Salgado será su sexta final, anteriormente estuvo en el Olimpia-Motagua, Apertura 2023, Olancho-Olimpia Clausura 2023, Motagua-Olimpia Apertura 2024, Olimpia-Real España Cluasura 2025 y Marathón-Olimpia Apertura 2026.

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Verdolagas y azules se estarán enfrentando por quinta ocasión en finales del balompié hondureño, los de San Pedro Sula llevan ventaja ya que ganaron en tres ocasiones y los capitalinos solo una vez.

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Redacción web
German Alvarado

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