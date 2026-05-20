Sorpresa con los árbitros de la final de ida entre Marathón vs Motagua

San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a la cuarteta arbitral que se encargará de impartir justicia para la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Marathón y Motagua se estarán enfrentando en el primer round de la final en juego a realizar este jueves 21 de mayo y el choque se vuelta donde se definirá al nuevo campeón del fútbol hondureño será el domingo.

A un día del encuentro de ida a realizarse en el estadio Morazán de San Pedro Sula a partir de las 8 de la noche, se conoció que el árbitro central del encuentro será el experimentado Nelson Salgado, oriundo de Tegucigalpa. A Salgado le acompañarán José Espinoza, Elder Oliva y Raúl Castro, mientras el asesor será Vivian Rodríguez y el encargado de la Comisión de Arbitraje, José Franco Nelson ya estuvo pitando en lo que respecta a las triangulares y fue el árbitro del choque donde Marathón eliminó al Olimpia en donde se le invalidaron tres goles al cuadro albo y como consecuencia fue la eliminación del vigente campeón de Honduras.

Cabe señalar que para Salgado será su sexta final, anteriormente estuvo en el Olimpia-Motagua, Apertura 2023, Olancho-Olimpia Clausura 2023, Motagua-Olimpia Apertura 2024, Olimpia-Real España Cluasura 2025 y Marathón-Olimpia Apertura 2026.

