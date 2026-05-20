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Es falso que Tomás Zambrano llamó “dictador” a Nayib Bukele

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

LA PRENSA Verifica no encontró registros de que el presidente del Congreso Nacional haya llamado “dictador” a Nayib Bukele ni rechazado la ayuda enviada por El Salvador a Honduras

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 12:36 -
  • Carlos Urrutia
Es falso que Tomás Zambrano llamó “dictador” a Nayib Bukele

Fotografía a Tomas Zambrano, presidente del Congreso Nacional tomada en el ente legislativo.

Imagen: cortesía

San Pedro Sula, Honduras
Circulan en redes sociales publicaciones que afirman, sin aportar pruebas, que Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, rechazó supuestamente la ayuda enviada a Honduras por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y que lo llamó “dictador”.

La afirmación es falsa. No hay registro público de que Zambrano se haya referido en esos términos a Bukele ni de que haya hecho comentarios sobre la ayuda enviada al país. Además, la imagen que supuestamente muestra el momento en que el diputado hizo esas declaraciones presenta indicios de manipulación digital.

“Tomas Zambrano, diputado PN. Honduras no ocupa ayuda de otros países y peor de un dictador como es Bukele”, son las supuestas palabras del parlamentario que han sido difundidas en una entrada de Facebook compartidas decenas de veces desde el 19 de mayo.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 20 de mayo de 2026,.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 20 de mayo de 2026,.

 (Imagen: Facebook.)

Una delegación de El Salvador, encabezada por Karla Trigueros, ministra de Educación de ese país, intentó ingresar el 19 de mayo de 2026 a territorio hondureño para entregar 1,900 paquetes escolares a niños con “doble nacionalidad” en la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador, específicamente en la zona denominada ”Los Exbolsones”, municipio de Nahuaterique, en La Paz, informó la funcionaria.

Sin embargo, la Cancillería de Honduras comunicó que el ingreso fue denegado porque entre la comitiva había personas que portaban uniformes de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, incluida Trigueros.

De acuerdo con el artículo 205, numeral 26, de la Constitución de la República de Honduras, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal entre ambos Estados.

No hay rastro

Diversas búsquedas en el sitio web del Congreso, en sus redes sociales y en medios de comunicación no encontraron registros que respalden la afirmación que usuarios difundieron como cierta.

Contactado por LA PRENSA Verifica, Tomás Zambrano aseguró que las declaraciones atribuidas a él son falsas y que nunca las pronunció.

Además, una búsqueda inversa en Google de la fotografía que acompaña el contenido viral halló varios artículos periodísticos (1, 2, 3), fechados en 2025, que utilizaron la misma imagen en contextos distintos y sin señales de manipulación.

Este hallazgo descarta que la fotografía verificada corresponda al supuesto momento en que Zambrano habría hecho la declaración.

En conclusión, es falso que Tomás Zambrano haya llamado “dictador” a Nayib Bukele y que haya hecho comentarios sobre las ayudas.

  • Fuentes
    Tomás Zambrano, presidente del Congreso
    Publicaciones de LA PRENSA ( 1 , 2 , 3 )
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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