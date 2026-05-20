Es falso que Tomás Zambrano llamó “dictador” a Nayib Bukele

San Pedro Sula, Honduras

Circulan en redes sociales publicaciones que afirman, sin aportar pruebas, que Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, rechazó supuestamente la ayuda enviada a Honduras por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y que lo llamó “dictador”. La afirmación es falsa. No hay registro público de que Zambrano se haya referido en esos términos a Bukele ni de que haya hecho comentarios sobre la ayuda enviada al país. Además, la imagen que supuestamente muestra el momento en que el diputado hizo esas declaraciones presenta indicios de manipulación digital. “Tomas Zambrano, diputado PN. Honduras no ocupa ayuda de otros países y peor de un dictador como es Bukele”, son las supuestas palabras del parlamentario que han sido difundidas en una entrada de Facebook compartidas decenas de veces desde el 19 de mayo.

Una delegación de El Salvador, encabezada por Karla Trigueros, ministra de Educación de ese país, intentó ingresar el 19 de mayo de 2026 a territorio hondureño para entregar 1,900 paquetes escolares a niños con “doble nacionalidad” en la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador, específicamente en la zona denominada ”Los Exbolsones”, municipio de Nahuaterique, en La Paz, informó la funcionaria. Sin embargo, la Cancillería de Honduras comunicó que el ingreso fue denegado porque entre la comitiva había personas que portaban uniformes de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, incluida Trigueros. De acuerdo con el artículo 205, numeral 26, de la Constitución de la República de Honduras, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal entre ambos Estados.

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