Condenan a 26 años de prisión al responsable del asesinato del ambientalista Carlos Luna

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que un tribunal confirmó una condena de 26 años y 8 meses de prisión contra Italo Iván Lemus, hallado responsable del asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López, tras una audiencia Ad-Hoc realizada en medio de una operación nacional coordinada con fuerzas de seguridad.

La resolución judicial fue notificada durante la audiencia desarrollada en Catacamas, Olancho, donde los fiscales de la zona confirmaron que la sentencia se deriva de la decisión emitida por la Corte Tercera de Apelaciones.