  1. Inicio
  2. · Sucesos

Condenan a 26 años de prisión al responsable del asesinato del ambientalista Carlos Luna

Un tribunal confirmó 26 años y 8 meses de prisión contra el responsable del asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López en Olancho

Condenan a 26 años de prisión al responsable del asesinato del ambientalista Carlos Luna

Imagen en vida del ambientalista Carlos Antonio Luna López.

 Foto: archivo
Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que un tribunal confirmó una condena de 26 años y 8 meses de prisión contra Italo Iván Lemus, hallado responsable del asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López, tras una audiencia Ad-Hoc realizada en medio de una operación nacional coordinada con fuerzas de seguridad.

La resolución judicial fue notificada durante la audiencia desarrollada en Catacamas, Olancho, donde los fiscales de la zona confirmaron que la sentencia se deriva de la decisión emitida por la Corte Tercera de Apelaciones.

De acuerdo con lo establecido, Lemus deberá cumplir una pena de 18 años de cárcel por el delito de asesinato en perjuicio de Luna López, además de ocho años y ocho meses adicionales por homicidio en su grado de ejecución de tentativa en contra de Silvia Esperanza González Duarte.

Capturan a hondureño por tráfico de personas en Corinto

El caso se enmarca dentro de las acciones del Ministerio Público en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y otras agencias de seguridad, como parte de la operación nacional desplegada en distintos puntos del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias