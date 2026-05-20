Condenan a 26 años de prisión al responsable del asesinato del ambientalista Carlos Luna

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que un tribunal confirmó una condena de 26 años y 8 meses de prisión contra Italo Iván Lemus, hallado responsable del asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López, tras una audiencia Ad-Hoc realizada en medio de una operación nacional coordinada con fuerzas de seguridad.
La resolución judicial fue notificada durante la audiencia desarrollada en Catacamas, Olancho, donde los fiscales de la zona confirmaron que la sentencia se deriva de la decisión emitida por la Corte Tercera de Apelaciones.
26 años de cárcel cumplirá asesino de ambientalista Carlos Antonio Luna López tras resolución judicial notificada en audiencia AD-HOC desarrollada en Operación Nacional https://t.co/ODNh2vhLA3 pic.twitter.com/S93496Sarh— Ministerio Público (@MP_Honduras) May 20, 2026
De acuerdo con lo establecido, Lemus deberá cumplir una pena de 18 años de cárcel por el delito de asesinato en perjuicio de Luna López, además de ocho años y ocho meses adicionales por homicidio en su grado de ejecución de tentativa en contra de Silvia Esperanza González Duarte.
El caso se enmarca dentro de las acciones del Ministerio Público en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y otras agencias de seguridad, como parte de la operación nacional desplegada en distintos puntos del país.