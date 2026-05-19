Capturan a hondureño por tráfico de personas en Corinto

Tegucigalpa, Honduras

La detención se realizó en el puesto de control fronterizo de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, durante un operativo ejecutado por agentes policiales asignados a la zona fronteriza.

La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) capturó este martes a un ciudadano hondureño que era requerido mediante Notificación Roja Internacional por los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación ilícita para delinquir.

El detenido fue identificado como Héctor David Soriano Reyes, de 40 años de edad, originario de Choluteca, quien mantenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa.

Según el informe preliminar de las autoridades, Soriano Reyes era buscado mediante una Notificación Roja emitida por la OCN-INTERPOL Honduras, por suponerlo responsable de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas.

Las investigaciones establecen que la red operaba de manera transnacional en países como Cuba, Nicaragua y Honduras, movilizando personas extranjeras y nacionales de forma ilícita.

Tras su captura, el sospechoso fue remitido bajo custodia policial para continuar con el proceso legal correspondiente ante las autoridades competentes.