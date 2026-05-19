Capturan a dos hondureños y dos guatemaltecos vinculados al traslado irregular de una joven

Corinto, Honduras

Las autoridades detuvieron a cuatro hombres tras ser señalados por su presunta participación en el traslado irregular de una joven de 19 años con destino a Estados Unidos. El hecho ocurrió en el Puesto Fronterizo de Corinto, ubicado en el municipio de Omoa, Cortés.

Por medio de un operativo de vigilancia, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron la captura de dos hondureños y dos guatemaltecos que se dirigían hacia Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la identidad de los acusados.