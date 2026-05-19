Capturan a dos hondureños y dos guatemaltecos vinculados al traslado irregular de una joven

Las autoridades detuvieron a cuatro hombres tras ser señalados por su presunta participación en el traslado irregular de una joven de 19 años con destino a Estados Unidos. El hecho ocurrió en el Puesto Fronterizo de Corinto, ubicado en el municipio de Omoa, Cortés.
Por medio de un operativo de vigilancia, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron la captura de dos hondureños y dos guatemaltecos que se dirigían hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la identidad de los acusados.
La acción policial fue ejecutada por equipos de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
Durante el operativo, las autoridades aseguraron varias evidencias, entre ellas seis teléfonos celulares y dinero en efectivo en diferentes monedas: 8,500 lempiras, 1,812 quetzales y cinco dólares estadounidenses. Además, se decomisó un vehículo tipo turismo que presuntamente habría sido utilizado para el traslado.
De acuerdo con las investigaciones, los ciudadanos hondureños habrían coordinado el traslado desde Olanchito hasta la zona fronteriza, cobrando aproximadamente 12 mil lempiras por el servicio. Posteriormente, los guatemaltecos presuntamente se encargarían de continuar el viaje hacia México y, finalmente, hasta Estados Unidos.
Mientras tanto, las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el caso, recopilar más pruebas y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.