Capturan conductor de rastra tras accidente que dejó tres muertos en Jesús de Otoro

Jesús de Otoro, Honduras

Las autoridades capturaron al conductor de una rastra que estaría involucrado en el accidente que dejó tres fallecidos en Jesús de Otoro, Intibucá.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con la Unidad de Patrulla de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ejecutaron la detención de un hombre de 24 años, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, en perjuicio de tres personas y la seguridad vial del Estado de Honduras.

El detenido de oficio motorista, es originario de San Marcos de Colón, Choluteca y reside en Siguatepeque, Comayagua.