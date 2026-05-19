Capturan conductor de rastra tras accidente que dejó tres muertos en Jesús de Otoro

Las autoridades capturaron al conductor de una rastra que estaría involucrado en el accidente que dejó tres fallecidos en Jesús de Otoro, Intibucá.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con la Unidad de Patrulla de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ejecutaron la detención de un hombre de 24 años, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, en perjuicio de tres personas y la seguridad vial del Estado de Honduras.
El detenido de oficio motorista, es originario de San Marcos de Colón, Choluteca y reside en Siguatepeque, Comayagua.
Según el reporte inicial, el incidente se registró en horas de la tarde del lunes 18 de mayo, a la altura del kilómetro 30 de la carretera RN-22, en la comunidad de Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas, identificadas como Ángel Manuel Alfaro Bautista, Milton Ronaldo Alfaro Argueta y Pedro Javier Pineda Sánchez, estaban laborando en una obra de construcción a la orilla de la carretera cuando fueron impactadas por una rastra que se dirigía hacia La Esperanza.
El vehículo pesado habría colisionado primero con un camión cisterna y luego atropelló a los tres trabajadores, quienes fallecieron en el lugar de manera inmediata.
Luego del suceso, elementos policiales procedieron a la captura del conductor de la rastra en el mismo sitio del accidente, con el objetivo de dar inicio a las diligencias investigativas y establecer las responsabilidades legales que correspondan.