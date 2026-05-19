Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Planeta de San Pedro Sula

Durante la madrugada de este martes 19 de mayo, un hombre fue asesinado de manera violenta en la colonia Planeta, ubicada en San Pedro Sula, Cortés.
La persona fue identificada con el nombre de Jordan Antonio Solano Velásquez de 31 años.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue interceptado por individuos desconocidos que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él en múltiples ocasiones. El ataque le causó heridas de gravedad que terminaron provocando su fallecimiento en e
Habitantes de la colonia alertaron de inmediato a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego durante la madrugada.
Agentes policiales procedieron a acordonar el área para resguardar la escena del crimen y evitar la alteración de posibles evidencias. Posteriormente, personal de Medicina Forense se presentó en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado correspondiente.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el posible motivo del crimen ni han confirmado la identidad de los responsables.
La Policía Nacional indicó que se han iniciado las diligencias investigativas para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes participaron en el hecho violento.