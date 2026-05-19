Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Planeta de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Durante la madrugada de este martes 19 de mayo, un hombre fue asesinado de manera violenta en la colonia Planeta, ubicada en San Pedro Sula, Cortés.

La persona fue identificada con el nombre de Jordan Antonio Solano Velásquez de 31 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue interceptado por individuos desconocidos que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él en múltiples ocasiones. El ataque le causó heridas de gravedad que terminaron provocando su fallecimiento en e