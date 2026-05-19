Cerca de una posta ultiman a conductor de "rapidito" en colonia La Pradera

San Pedro Sula.

Un conductor de transporte rapidito fue asesinado a balazos la noche del lunes 19 de mayo en las cercanías de la posta policial de la colonia La Pradera, en San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Walter Noé García Velásquez, de 34 años, quien laboraba como conductor en la ruta Guadalupe-Villa Florencia, donde era ampliamente conocido por usuarios y residentes del sector.

De acuerdo con reportes preliminares, García Velásquez se encontraba visitando a sus hijos cuando fue interceptado por varios sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar. El ataque ocurrió a escasos metros de una posta policial, hecho que generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.