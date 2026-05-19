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Cerca de una posta ultiman a conductor de "rapidito" en colonia La Pradera

De acuerdo con reportes preliminares, García Velásquez se encontraba visitando a sus hijos cuando fue interceptado por varios sujetos armados

Cerca de una posta ultiman a conductor de rapidito en colonia La Pradera

La víctima fue identificada como Walter Noé García Velásquez, de 34 años.
San Pedro Sula.

Un conductor de transporte rapidito fue asesinado a balazos la noche del lunes 19 de mayo en las cercanías de la posta policial de la colonia La Pradera, en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Walter Noé García Velásquez, de 34 años, quien laboraba como conductor en la ruta Guadalupe-Villa Florencia, donde era ampliamente conocido por usuarios y residentes del sector.

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De acuerdo con reportes preliminares, García Velásquez se encontraba visitando a sus hijos cuando fue interceptado por varios sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

El ataque ocurrió a escasos metros de una posta policial, hecho que generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

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Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones sobre el crimen. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del asesinato.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado correspondiente.

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Redacción La Prensa
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