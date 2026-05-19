La maquila ahora paga los salarios más bajos en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Los empleados de la maquila son los trabajadores formales que reciben el salario mínimo más bajo en 2026 (L12,930.0) frente a los otros hondureños que laboran en diferentes sectores económicos y que en promedio devengan mensualmente L14,917.20. Con este salario, miles de familias dependientes de esta industria sienten con mayor crudeza la escalada de precios de alimentos, energía, servicios públicos registrada en los primeros meses del año por el incremento del barril de petróleo en el mercado internacional.

A diferencia de otros sectores, donde los salarios mínimos varían según el tamaño de la empresa y muchas categorías superan los L14,000, L16,000 e incluso alcanzan los L19,000 mensuales (como en finanzas, electricidad o manufactura grande), la maquila mantiene un salario fijo e igual para todas las empresas, sin importar su dimensión. Un acuerdo firmado por los empresarios maquiladores, Gobierno y representantes de los trabajadores en febrero de 2024 fijó incrementos escalonados (6.5% en 2024, 7.5% en 2025 y 8% en 2026); sin embargo, la inflación acumulada y los repetidos aumentos en la canasta básica siguen erosionando gran parte de esos ajustes.

Pese a que contenía una cláusula de salvaguarda para reajustes adicionales si la inflación supera los porcentajes acordados, en la actualidad esto no ha sido ejecutado por una industria que recibe privilegios fiscales (conocido como gasto tributario, es decir, lo que el gobierno deja de recibir en impuestos de esas empresas) que suman L5,200 millones de lempiras anuales, según el documento Proyecto Presupuesto General de la República Ejercicio Fiscal 2025 de la Secretaría de Finanzas. Con esa cifra, la maquila tiene el privilegio de no pagar impuestos equivalentes a L285,566 al año por trabajador, una cifra 23% mayor al salario mínimo que paga a cada uno de los operarios. "Yo tengo varios años de trabajar en maquila y siento que no crezco económicamente y ahora veo que el salario solo ajusta para comprar la comida y pagar el bus para seguir trabajando; no alcanza para los gastos de la casa. Pienso que deben aumentar porque el salario ha quedado demasiado bajo", dijo una operaria de una fábrica de Choloma, Cortés, que se identificó como María Martha Rodríguez. Mientras las maquilas pagan salarios inferiores, las empresas de las fábricas de la industria manufacturera (que no goza de privilegios fiscales) que tienen igual número de trabajadores pagan en 2026 salarios superiores; por ejemplo, en una empresa de 151 empleados en adelante, el trabajador gana L18,786.37.

María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), organización que apoya a mujeres que trabajan en esa industria, lamenta que este sector haya modificado las reglas de la negociación del salario que ahora golpean a unos 140,000 hondureños. “Antes, los empleados de la maquila eran los mejor pagados, pero a partir de 2008, aproximadamente, la negociación tripartita la cambiaron para negociar un acuerdo de tres años que no está de acuerdo con la realidad económica del país. En este último acuerdo, negociaron un aumento de 6.5% para 2024, 7.5 para 2025 y 8% para 2026, que resultan demasiado bajos”, dijo Regalado en entrevista con La Prensa y El Heraldo.

Economistas consultados por La Prensa coinciden en que el Estado de Honduras debería reformar el marco jurídico que permite a las empresas maquiladoras operar en el país, pues si no generan empleos bien remunerados, deberían pagar impuestos para que el gobierno utilice ese dinero para cubrir el gasto social de estas personas que viven en polos urbanos, como Villanueva y Choloma, que crecieron desordenadamente tras la llegada de esta industria. Ángel Jiménez, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), explica que "para entender lo que sucede en este momento hay que conocer los acontecimientos históricos que ha vivido el país". Antes, la maquila pagaba los mejores sueldos en Honduras, pero en 2008, el gobierno de Manuel Zelaya decretó un aumento general de salario mínimo de 60%, pero dejó fuera a la maquila para proteger a esta industria, dijo. La situación salarial en la maquila es tan crítica pues hasta el sector integrado por la agricultura, silvicultura, caza y pesca (actividades desempeñadas en áreas rurales) paga a los trabajadores mayores cantidades, por ejemplo, las empresas con una planilla superior a los 151 empleados paga un salario mínimo de L12,349.49. Hasta las haciendas ganaderas, fincas agrícolas o acuícolas, ubicadas lejos de los polos urbanos, pagan salarios entre L9,596.64 y L11,313.45 según la cantidad de empleados (entre 1 y 150 trabajadores).

Para este economista, el gobierno debería equiparar el salario mínimo en todas las actividades económicas, “incluyendo la maquila”.

Reacción de la AHM

Reacción. Guillermo Matamoros, gerente regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), manifestó que “no es el salario más bajo, hay otros más bajos; una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario que efectivamente se paga. La industria de la maquila junto con el sector bancario son los que pagan los salarios más altos en Honduras”.