¿Cuál es el salario mínimo promedio en Honduras?

Tegucigalpa.

Así quedó establecido en una publicación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) , basada en el acuerdo 233-2026, vigente desde el pasado 29 de abril y contentivo de la estructura de remuneraciones por tamaño de empresas y número de trabajadores en las 12 actividades económicas para este año.

El salario mínimo promedio en Honduras pasó de 13,985.16 lempiras en 2025 a 14,917.20 lempiras para 2026, representando un aumento de L932.04.

El salario mínimo promedio en Honduras funciona como un indicador económico y social que ayuda a entender cuánto gana la población trabajadora, cómo se comportan las empresas y qué tan equilibrada está la economía laboral del país.

Por la jornada ordinaria de ocho horas laborables, el promedio salarial es de 497.24 lempiras en la actualidad, cuando el año pasado fue de L466.17, que implica una variación de L31.07. De 62.16 lempiras es el salario mínimo 2026 promedio por hora y que tuvo un incremento de apenas L3.89 en comparación con el 2025.



El monto promedio del salario mínimo es utilizado en el territorio hondureño no solo en materia laboral, sino para diversos cálculos tanto en lo público como privado.



El referido convenio tripartito fue publicado en el diario oficial La Gaceta con número 37,129, que fija la compensación mensual mínima en las cuatro categorías de empresas para las distintas ramas de actividades económicas, detallando el salario por jornada ordinaria y lo que corresponde por hora.



Entre el 6% y 7% fue el ajuste salarial consensuado entre el sector obrero y empresa privada, con la mediación del Gobierno por medio de la Secretaría de Trabajo, en vigor para el presente período.



Hasta el 31 de julio próximo tienen los empleadores a nivel nacional para cumplir con el pago diferido del alza al salario mínimo; es decir, los ajustes de enero a abril como parte de la retroactividad.



La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), a través de la Dirección General de Salarios, actualizó el valor del costo promedio per cápita de la canasta básica de alimentos a nivel nacional en Honduras. Con datos a marzo 2026, el costo de los alimentos básicos para una persona fue de L2,622.08 al mes.

