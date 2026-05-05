El orden es clave para lograr el crecimiento empresarial

San Pedro Sula

José Luis Dubón, consultor contable y financiero de Bills Office 17, considera que el orden, “tener procesos claros” y la formalidad son factores claves para que los emprendedores se conviertan en empresarios. Dubón, quien ha fundado cuatro empresas entre 2019 y 2023, todas vigentes y en crecimiento, ofreció una conferencia TEDx el pasado 14 de marzo en Unitec, en la cual dejó claro que “nada es imposible” para una persona que tiene una ruta definida. En entrevista con D&N, Dubón explicó que una de las primeras lecciones que todo emprendedor descubre, ya sea en el fracaso o el éxito, es el rol fundamental del orden.

“El orden en realidad no es negociable en una empresa”, afirma. “Esto implica definir procesos claros para cada área (contabilidad, recursos humanos, limpieza), aunque una sola persona los ejecute al inicio.



Sin esa estructura, el crecimiento se frena inevitablemente”. El experto plantea que, al expandirse, la falta de procesos organizados y reglas claras genera rotación de personal elevada. Los colaboradores no saben cuál es el objetivo de la empresa y terminan haciendo “lo que quieren”. Desde el punto de vista legal, advierte sobre la tentación de permanecer informal para “ahorrarse impuestos”.

Esa decisión termina costando mucho más caro: impide contratar personal capacitado, bloquea el acceso al sistema financiero formal y obliga a recurrir a créditos informales con tasas usureras que pueden triplicar el costo de los impuestos que se pretendía evadir. El consultor dice que la formalización es clave para el crecimiento. Solo una empresa legalmente constituida puede acceder a financiamiento bancario y atraer talento profesional. “Esa parte es fundamental”, subraya Dubón, basándose en su propia trayectoria al frente de cuatro compañías.En materia contable, Dubón explica que las decisiones emocionales sin números son el principal error de los emprendedores. “Usted no puede tomar una decisión solo por emociones”, dice. Es necesario contar con información financiera confiable para evaluar si el negocio está preparado para escenarios de expansión o contracción.