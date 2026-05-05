Puente gemelo de Las Brisas no será construido con fondos municipales

San Pedro Sula, Honduras

En junio de 2026 se cumplirá un año del colapso de uno de los puentes gemelos de Las Brisas y del cierre de la vía. Aunque ya se habían destinado fondos provenientes de proyectos cancelados para su reconstrucción, la Corporación Municipal decidió declarar la obra de interés público.

La Corporación Municipal aprobó el año pasado en una sesión, presidida por Roberto Contreras, declarar una urgencia vial tras el colapso de los puentes y canceló proyectos como la pavimentación de la trocha oeste en la prolongación de la avenida Júnior, con el fin de reasignar L99 millones a la reconstrucción de los puentes gemelos.

Posteriormente, mediante una licitación privada, la municipalidad adjudicó la demolición de uno de los puentes y la reconstrucción del puente este.

El proyecto fue otorgado a la empresa William y Molina por 31 millones de lempiras, al considerar que su oferta favorecía los intereses de los sampedranos. La constructora continúa trabajando en la obra.

Parte de los fondos asignados por la Corporación Municipal quedaron disponible para reconstruir el otro puente pues la obra cancelada costaba casi los L100 millones.

Según mencionó meses atrás Luis Beltrán, gerente de infraestructura, este proyecto, el de la reconstrucción del puente oeste, sería sometido a una licitación pública e incluido en el plan de inversión municipal.

Sin embargo, en la última sesión corporativa se declaró de interés público el proyecto, lo que indica que no se ejecutará con fondos municipales, sino que se gestionarán recursos externos para su construcción o bajo otra modalidad.

Se esperaba que el puente licitado de manera privada estuviera listo en el primer trimestre del año; no obstante, los trabajos continúan. La intención es habilitarlo una vez concluido, mientras se construye la infraestructura en la trocha oeste.