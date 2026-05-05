Puente gemelo de Las Brisas no será construido con fondos municipales

En junio de 2026 se cumplirá un año del colapso de uno de los puentes gemelos de Las Brisas y del cierre de la vía. Aunque ya se habían destinado fondos provenientes de proyectos cancelados para su reconstrucción, la Corporación Municipal decidió declarar la obra de interés público.
La Corporación Municipal aprobó el año pasado en una sesión, presidida por Roberto Contreras, declarar una urgencia vial tras el colapso de los puentes y canceló proyectos como la pavimentación de la trocha oeste en la prolongación de la avenida Júnior, con el fin de reasignar L99 millones a la reconstrucción de los puentes gemelos.
Posteriormente, mediante una licitación privada, la municipalidad adjudicó la demolición de uno de los puentes y la reconstrucción del puente este.
El proyecto fue otorgado a la empresa William y Molina por 31 millones de lempiras, al considerar que su oferta favorecía los intereses de los sampedranos. La constructora continúa trabajando en la obra.
Parte de los fondos asignados por la Corporación Municipal quedaron disponible para reconstruir el otro puente pues la obra cancelada costaba casi los L100 millones.
Según mencionó meses atrás Luis Beltrán, gerente de infraestructura, este proyecto, el de la reconstrucción del puente oeste, sería sometido a una licitación pública e incluido en el plan de inversión municipal.
Sin embargo, en la última sesión corporativa se declaró de interés público el proyecto, lo que indica que no se ejecutará con fondos municipales, sino que se gestionarán recursos externos para su construcción o bajo otra modalidad.
Se esperaba que el puente licitado de manera privada estuviera listo en el primer trimestre del año; no obstante, los trabajos continúan. La intención es habilitarlo una vez concluido, mientras se construye la infraestructura en la trocha oeste.
Justificación de la priorización
El 23 de abril de 2026, la Gerencia de Infraestructura remitió la justificación técnica para solicitar al pleno corporativo la autorización de declarar de interés público el proyecto denominado: “Construcción del puente gemelo sobre río Bermejo en la prolongación de la avenida Júnior, trocha oeste”.
Según la moción, la Corporación Municipal, dentro de sus procesos de contratación, se rige por el principio de libertad de pactos, que faculta concertar contratos o condiciones conforme al ordenamiento jurídico y respetando los procedimientos de ley.
De acuerdo con la Gerencia de Infraestructura, la prolongación de la avenida Júnior constituye una vía estratégica para la conectividad urbana, ya que permite la comunicación entre distintos sectores y contribuye a la distribución del tránsito en la red vial principal del sector norte.
La justificación técnica señala: “Actualmente, en el cruce sobre el río Bermejo existe un puente en funcionamiento, el cual está siendo utilizado en doble vía para atender ambos sentidos de circulación. Sin embargo, esta condición no corresponde a la solución vial más adecuada ni a la configuración funcional esperada para este corredor, considerando que el cruce fue concebido bajo el esquema de puentes gemelos, permitiendo una operación más segura y eficiente”.
El uso del puente existente en doble vía genera limitaciones en la capacidad vial, reduce las condiciones de seguridad y restringe el nivel de servicio que esta conexión debe prestar, especialmente por tratarse de un punto clave dentro del sistema de movilidad de la ciudad.
En este contexto, se plantea la construcción del puente gemelo correspondiente a la trocha oeste, con el objetivo de complementar la infraestructura existente y restablecer una operación vial más ordenada, segura y funcional.
No obstante, la justificación presenta inconsistencias, ya que ninguno de los dos puentes está actualmente en funcionamiento. El puente al que hace referencia el análisis se encuentra en construcción.
La obra declarada de interés público comprende la construcción del puente gemelo sobre el río Bermejo en la prolongación de la avenida Júnior, correspondiente a la trocha oeste, así como las obras complementarias necesarias para su funcionamiento integral.
Habitantes de la zona señalan la urgencia de avanzar con los trabajos. “Ya se cumplirá un año. Se construyó un vado, pero eso no es solución. Hemos denunciado accidentes, asaltos y una serie de situaciones en este sitio”, afirma Carlos Méndez, ciudadano sampedrano que transita diariamente por el sector.