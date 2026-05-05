Cierre de Spirit eleva precios y reduce opciones de vuelos baratos en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Los vuelos que operaba la aerolínea Spirit, de ultra bajo costo, con tarifas que oscilaban entre 250 y 350 dólares en promedio, ahora se encuentran entre 700 y 800 dólares, e incluso algunos alcanzan hasta los 1,000 dólares. Esto responde a varias causas y reduce las posibilidades de viajar para muchos hondureños. También es importante recordar que la aerolínea ofrecía vuelos directos a ciudades de Estados Unidos como Fort Lauderdale, Orlando, Houston y New Orleans.

Luego de 33 años de operaciones, la aerolínea estadounidense Spirit Airlines cesó funciones el 2 de mayo de 2026 tras declararse en quiebra definitiva, debido a una crisis financiera insostenible marcada por la falta de liquidez, deudas millonarias desde la pandemia, altos costos de combustible y el fracaso en un intento de rescate. La aerolínea canceló todos sus vuelos, afectando a cerca de dos millones de pasajeros, a quienes se les ha informado que se les realizará el reembolso, mientras otras aerolíneas colaboran en su traslado.

El fin de una aerolínea clave para vuelos económicos

En Honduras, la aerolínea tenía 19 años de operaciones. Llegó a contar con 28 frecuencias semanales, pero posteriormente se redujo a siete desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. En el aeropuerto internacional Palmerola, en Comayagua, pasó de tener 17 frecuencias entre Houston, Fort Lauderdale y New Orleans a solo tres semanales. Roberto Canahuati, director ejecutivo de Ehisa, empresa que administra los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, declaró que el impacto del cierre de Spirit es muy negativo para el país, tanto por lo que dejará de percibir el Estado como por la reducción de opciones para los viajeros. “El costo de los boletos aéreos ya comenzó a subir a causa del mundial y ahora, por el cierre de Spirit, será difícil encontrar aerolíneas de bajo costo que vengan al país”, lamentó Canahuati.

Boletos más caros y menos opciones de viaje

Solo el Villeda Morales dejará de percibir en promedio 7,549,968.27 dólares al año (unos L200.9 millones) en concepto de servicios aeroportuarios, tasas y arrendamiento tras la salida de Spirit. Uno de los mejores años fue 2024, cuando se registraron 140,131 pasajeros viajando con la aerolínea; sin embargo, en 2025 la cifra se redujo a 102,574, lo que representa una disminución del 26 %. Entre marzo y abril de este año, la facturación de Spirit fue de 701,243.82 dólares (unos L18.67 millones) en el Villeda Morales, monto que aún no se sabe si será pagado.

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Es importante destacar que en el Villeda Morales operan otras aerolíneas de bajo costo, como Frontier, que ofrece vuelos a Atlanta, Houston, Miami y Orlando, y JetBlue, con rutas hacia Nueva York y Fort Lauderdale.

Palmerola se queda sin aerolíneas de bajo costo, Frontier y JetBlue, son opciones

En entrevista con LA PRENSA, Erick Spears, presidente del Consejo Administrativo del Aeropuerto Internacional Palmerola, señaló que esa terminal se quedó sin aerolíneas de bajo costo, ya que, a diferencia del Villeda Morales, Spirit era la única con ese modelo en Comayagua. “Como país no tenemos una planificación. Esto se veía venir desde hace tiempo. Ahora viene una reconfiguración de mercados. Creo que algunas aerolíneas como JetBlue, Frontier y Southwest (esta última aún no opera en Honduras) podrían llenar estos espacios, pero hay que ver la disponibilidad. Esto no es de la noche a la mañana; estaremos enfrentando precios altos hasta que alguna aerolínea de bajo costo llene el vacío que deja Spirit”, expresó Spears. Spears explicó que alcanzar acuerdos con aerolíneas como JetBlue o Frontier puede tardar entre seis meses y un año, ya que, aunque ya operan en Honduras, ese es el tiempo estimado para abrir una nueva ruta, siempre que no haya retrasos. El cierre de esta aerolínea también genera incertidumbre entre los pasajeros respecto al modelo de bajo costo, al percibirse como inestable. Con menos competencia, se prevé un incremento en las tarifas aéreas, lo que ya comienza a evidenciarse, junto con una menor oferta de destinos directos. “El problema es que Spirit era de ultra bajo costo, mientras que otras aerolíneas como JetBlue son de bajo costo, es decir, ofrecen un mejor servicio, pero a un precio más alto”, indicó Spears. “Debemos sentarnos con las autoridades, hacer una planificación y evaluar qué incentivos podemos ofrecer a estas aerolíneas de bajo costo para atraerlas no solo a un aeropuerto, sino al país. Esto requiere gestión y tiempo”, agregó. En 2024, la aerolínea registró un tráfico de 71,285 pasajeros desde Palmerola; en 2025, la cifra aumentó a 93,365, y en lo que va de 2026 se contabilizan 16,213. En tarifas aeroportuarias, el cierre de Spirit representa una pérdida aproximada de 4.3 millones de dólares (unos L114.466 millones) para esta terminal. Planificar los viajes y comprar boletos con anticipación es la principal recomendación de los expertos, ya que los precios podrían seguir aumentando en los próximos meses.

Incentivos y falta de planificación en el país

Peter Fleming, experto en la industria aeroportuaria, manifestó a LA PRENSA que, a diferencia de Honduras, países como Ecuador ya están conformando mesas de crisis para enfrentar las consecuencias del cierre de Spirit. “En Honduras no he escuchado a ninguna autoridad ni ministro referirse al tema o plantear qué se hará. Estamos mal; le puedo asegurar que en una semana no pasará nada”, afirmó. Spirit operaba 348 vuelos semanales desde Fort Lauderdale hacia Latinoamérica, conectando países como Colombia, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, México y Honduras, entre otros. Fleming indicó que es urgente crear una mesa de crisis y definir incentivos para atraer aerolíneas de bajo costo que cubran la demanda que dejó Spirit. “Las aerolíneas deben reducir sus costos operativos. Si se les ofrecen exoneraciones por un periodo determinado, podrían considerarlo. Es momento de actuar: el tráfico y los costos operativos hacen atractivo a un país. También se debe invertir en promoción y apoyar la recuperación del flujo de pasajeros”, explicó.

Añadió que otros gobiernos se reúnen periódicamente con las aerolíneas para atender sus demandas y fortalecer la conectividad, algo que Honduras no está haciendo actualmente. El modelo de negocio de Spirit Airlines se basaba en la “tarifa desnuda” (bare fare), lo que significa que el precio del boleto incluía únicamente el asiento, mientras que servicios adicionales, como equipaje de mano o facturado, implicaban costos extra. Aun así, seguía siendo una opción más económica que otras aerolíneas, aunque esto fue cambiando conforme la empresa entraba en crisis.

Fin de la era de vuelos baratos

Ricardo López, directivo de la Asociación de Agencias de Viajes, explicó a LA PRENSA que hubo un periodo en que la aerolínea ofrecía boletos entre 100 y 200 dólares; sin embargo, esto cambió en los últimos años debido a su situación financiera. “Ya no estaban compitiendo como antes. En los últimos dos años, los precios subieron y podían encontrarse boletos entre 300 y hasta 1,000 dólares, dependiendo de la ruta”, señaló. “En Europa también está ocurriendo que aerolíneas de bajo costo han cancelado miles de vuelos antes de quebrar, eliminando rutas. Esto sugiere que la era de los vuelos baratos ha terminado, al menos por ahora. En los próximos años veremos tarifas más altas”, añadió.