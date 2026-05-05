Arsenal vs Atlético de Madrid, se define al primer finalista de Champions League

Londres, Inglaterra.

La noche europea se viste de gala este martes 5 de mayo con un choque que promete emociones al límite: Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en una semifinal de la UEFA Champions League que enfrenta dos estilos, dos filosofías y dos sueños que están a solo 90 minutos de convertirse en final. En toda su historia, ni el Arsenal ni el Atlético de Madrid han dominado la Liga de Campeones, tan descorazonadora tantas veces para el equipo de Diego Simeone, pero también tan anhelada siempre, por la que insiste de nuevo ante un desafío total que conduce al ganador a la final de Budapest después del 1-1 de la ida.

El estadio Emirates emerge decisivo e imponente. También la firmeza local de los ‘Gunners’, sus 22 victorias en 28 duelos en casa en este curso, sus únicas dos derrotas, sus diez goles nada más en contra bajo el influjo de su público, sus 1.209 millones de euros de valor de mercado de su plantilla o su incontestable capacidad, pero también la rebeldía, la fuerza, la competitividad y el talento de este Atlético, que ya lo redujo hace una semana, cuando lo puso contra las cuerdas, pero le faltó pegada para llegar por delante a Londres. El conjunto inglés, dirigido por Mikel Arteta, llega con la ilusión renovada de volver a lo más alto del continente. Con un fútbol dinámico, de posesión y presión alta, los “Gunners” han construido una identidad sólida que combina juventud y talento. Jugadores como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Declan Rice han sido claves en una campaña europea en la que el Arsenal ha demostrado carácter, especialmente en las fases eliminatorias. La afición londinense vuelve a soñar con una final que se les ha resistido históricamente. En la otra esquina está el siempre competitivo Atlético de Madrid de Diego Simeone, un equipo que ha hecho de la intensidad, el orden táctico y el sacrificio colectivo su sello inconfundible. Los “colchoneros” no necesitan dominar la posesión para imponer condiciones; saben sufrir, resistir y golpear en el momento justo. Con figuras como Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Koke, el Atlético llega con la experiencia de haber disputado varias semifinales y finales en la última década, lo que lo convierte en un rival temible en este tipo de escenarios.

Atlético aspira a la cuarta final de la Copa de Europa de su historia, la tercera con Simeone. A nadie le costó tanto ser campeón. Ni nadie, quizá, lo sufrió tanto. Las derrotas de 1974, 2014 y 2016 rememoran el dolor, pero también alimentan la pasión y la ambición del equipo, el club y el hincha. Es el título que le falta al Atlético y a Simeone, que tiene ante sí el más difícil todavía. El 1-1 de la ida, escaso para los méritos de su equipo en la segunda parte, concentra la resolución del duelo en un único partido lejos del Metropolitano, pendiente de Julián Alvarez -su mejor goleador, con diez goles en esta edición-, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, tras las lesiones de la ida, y con el recuerdo del 4-0 del 21 de octubre allí. A la espera de si ‘La Araña’ forma parte del once al lado de Antoine Griezmann o aguarda en el banquillo por la torcedura y la inflamación del tobillo de la ida, el Atlético compite contra todo en Londres: contra los percances físicos, que incluyen también las bajas de Pablo Barrios y Nico González; contra sí mismo como visitante (10 victorias en 30 salidas este curso, con 12 derrotas); contra sus vaivenes defensivos, cuando su firmeza atrás se presupone clave, y contra el único rival invencible hasta ahora en esta edición del torneo.

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