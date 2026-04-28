Maldición del PSG, polémica, sorpresa con señalado y amenaza del Bayern

PSG y Bayern Múnich protagonizaron este martes 28 de abril uno de los mejores partidos de la historia de la UEFA Champions League, la competición de clubes más importante de Europa.
El PSG, campeón de Europa, salió con una corta ventaja (5-4) del duelo de titanes contra el Bayern Múnich que vivió el Parque de los Príncipes, con nueve goles, multitud de ocasiones, una intensidad inigualable entre los dos equipos que mejor forma muestran en el tramo final del curso a un paso de la final de la Champions League.
El 11 titular del Bayern Múnich que enfrentó al PSG por la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.
Las emociones comenzaron a los 15 minutos cuando Luis Díaz fue derribado dentro del área por Willian Pacho y el árbitro Sandro Schärer no dudó para señalar la pena máxima.
Harry Kane se encargó de anota de penal el primero de los nueve goles que se marcaron en el partidazo que protagonizaron PSG y Bayern Múnich.
A los 22 minutos del primer tiempo, PSG tuvo la gran oportunidad de empatarlo por medio de Dembélé. El extremo francés quedó solo ante Manuel Neuer, pero disparó muy desviado.
La increíble falla de Dembélé hizo recordar en ese momento sus fallos cuando formó parte del FC Barcelona.
Luis Enrique se mostró asombrado y molesto tras el increíble fallo de Dembélé.
Y el que no perdonaría al 22' sería Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano rompió la defensa del Bayern y con un derechazo cruzó a Neuer para igualar el tablero.
Khvicha Kvaratskhelia se encargó de anotar el empate parcial del PSG.
Los dirigidos por Luis Enrique le darían la vuelta al marcador con el tanto del portugués Joao Neves tras conectar con la cabeza un tiro de esquina en el 33'.
Joao Neves pese a su corta estatura se fue el ataque y pudo conectar un cabezazo para mandar el balón al fondo de las redes..
La visita no bajó los brazos tras la remontada parisina y empató el partido con un golazo de Michael Olise en el 42'. Un derechazo que le quemó los guantes a Safonov ante una débil marca de la defensa.
Olise mandó a callar a la afición del PSG tras su gol.
Cuando parecía que nos íbamos al descanso con el 2-2, llegó la jugada polémica: Dembélé intentó enviar un centro y el balón, trsas un rebote, pegó en el brazo de Alphonso Davies dentro del área y PSG pidió el penal.
Dembélé esta vez no iba a perdonar y marcó el tercero desde los 12 pasos para un PSG que se fue al descanso con el 3-2 a favor.
Tras la pausa, el PSG aumentó la ventaja con el doblete de Kvaratskhelia en el 56'. Hakimi metió un centro peligroso desde la derecha, el balón se paseó por todo el área y el georgiano apareció con la derecha para vencer a Neuer.
El Bayern ni se terminaba de acomodar, cuando Dembélé también firmaría su doblete al 58'. El 'Mosquito' esta vez aguantó la marca de Upamecano, luego remató con la derecha, el balón pegó en el poste y besó las redes.
Kompany, DT del Bayern Múnich, no estuvo en el banquillo por suspensión y estaba con una cara de pocos amigos tras ver como su equipo estaba siendo goleado por PSG.
Manuel Neuer para sorpresa de muchos fue señalado por los cinco goles marcados del PSG.
Pero el Bayern todavía no estaba noqueado y recortó distancias con el tanto de Upamecano. Tiro libre de Kimmich y el zaguero fracés le ganó el duelo a Pacho por los aires en el 65'.
Kvaratskhelia protagonizó algunos roces con jugadores del Bayern Múnich. Se marchó lesionado.
El PSG bajó la intensidad y el Bayern aprovechó para firmar el cuarto con un golazo de Luis Díaz. Asistencia de Harry Kane y el colombiano controló dentro del área, se impuso ante un amonestado Marquinhos y fusiló a Safonov en el 68'.
Finalmente, el encuentro terminó con la victoria parisina por 5-4 y rompieron una 'maldición' ante el Bayern. El PSG venía de perder los últimos cinco partidos ante los bávaros en competiciones europeas y hoy pudo salir con vida.
La vuelta se jugará el próximo miércoles en el Allianz Arena donde el Bayern buscará la remontada y el equipo de Luis Enrique sostener la ventaja para disputar la final por segundo año consecutivo.
El Bayern lanzó esta amenaza en sus redes sociales: "Esto todavía no se acaba. Nos vemos en la vuelta".