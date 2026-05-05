Honduras y la Unión Europea sellan alianza para fortalecer sector de energías renovables

Tegucigalpa.

La Unión Europea (UE) y la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) suscribieron este lunes una carta de intención para incentivar la inversión y el traspaso tecnológico entre firmas europeas y hondureñas en el desarrollo de fuentes de generación limpia. La iniciativa busca fortalecer la articulación del sector privado a través de la creación de espacios de encuentro empresarial, el intercambio de conocimientos técnicos y la identificación de oportunidades de colaboración en proyectos energéticos sostenibles, indicó la Oficina de la UE en Tegucigalpa en un comunicado.

"Desde la Unión Europea hemos acompañado estos procesos y vemos con gran interés el rumbo que está tomando el sector", subrayó la jefa de cooperación de la UE, Cristina Marín. El fortalecimiento del sistema energético tanto en el ámbito nacional como regional es clave para el "desarrollo sostenible de Honduras", enfatizó Marín.

Promoviendo alianzas con @AHERenovable para impulsar energías renovables en Honduras 🇭🇳🤝🇪🇺. Más alianzas, inversión y oportunidades para un futuro más limpio, competitivo y sostenible. #GlobalGateway

🔗https://t.co/6gbqJtvmLk pic.twitter.com/xrZKwn8yRa — Unión Europea en Honduras (@UEenHonduras) May 4, 2026

El marco de cooperación establecido en el documento se ejecutará de forma progresiva a través de dos etapas: una primera centrada en la identificación y conexión de empresas europeas y hondureñas interesadas en proyectos energéticos, y una segunda orientada a promover oportunidades de inversión, suministro de equipos, servicios especializados y desarrollo de iniciativas de mediano plazo. "Estamos seguros de que esta colaboración será fructífera para ambas partes, y sobre todo para Honduras", dijo el presidente de la junta directiva de la AHER, Eduardo Bennaton.