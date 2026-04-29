Honduras compra más lácteos de Estados Unidos

Las compras hondureñas de productos lácteos originarios de Estados Unidos continúa en notable crecimiento impulsado por el incremento de la demanda y baja oferta interna.
El Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destacan que los productos lácteos se sitúan en la sexta posición entre las diez mercancías más compradas por Honduras a ese mercado.
El año pasado, de acuerdo con cifras actualizadas recientemente por esa entidad gubernamental, Honduras importó 22,000 toneladas de productos lácteos por un monto de $81.68 millones, una cifra superior a la de 2024: $ 68,549 millones.
En diez años, de acuerdo con cifras del Servicio Agrícola Exterior, Honduras ha importado un promedio de $52.89 millones en lácteos y sus compras han crecido 473%.
Este dinamismo posiciona a los lácteos como uno de los principales rubros agrícolas que Honduras adquiere de los Estados Unidos como producto terminado, para consumo inmediato, o como materia prima que es procesada por la industria hondureña.
Honduras compra a Estados Unidos leche condensada y evaporada, leche descremada en polvo, entera en polvo y crema; fluida y crema, yogur y leches fermentadas; mantequilla y grasa láctea, helados, queso y cuajada; caseína, suero de leche y otros productos.
Según estadísticas de la Cámara Hondureña de la Leche, el consumo per cápita de productos lácteos en Honduras es de 105 kilogramos, inferior al promedio regional de Centroamérica: 110 kilogramos.