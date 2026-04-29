Honduras compra más lácteos de Estados Unidos

San Pedro Sula

Las compras hondureñas de productos lácteos originarios de Estados Unidos continúa en notable crecimiento impulsado por el incremento de la demanda y baja oferta interna.

El Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destacan que los productos lácteos se sitúan en la sexta posición entre las diez mercancías más compradas por Honduras a ese mercado.

El año pasado, de acuerdo con cifras actualizadas recientemente por esa entidad gubernamental, Honduras importó 22,000 toneladas de productos lácteos por un monto de $81.68 millones, una cifra superior a la de 2024: $ 68,549 millones.